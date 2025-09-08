Hedepy kupuje polského konkurenta a zaměřuje se na rostoucí poptávku po firemních psychoterapiích
Český startup Hedepy poskytující online psychoterapie kupuje svého polského konkurenta, společnost HearMe. Ta se zaměřuje na podporu duševního zdraví ve firmách. Akvizicí v řádu milionů eur chce Hedepy posílit své postavení na největším středoevropském trhu a zároveň rozšířit působení ve firemním sektoru, kde se v současné době poptávka po psychoterapeutických službách zvyšuje. Firma se také připravuje na další investiční kolo.
Startup založený v roce 2020 již s Polskem zkušenosti má. „Působíme tam už tři roky, pomohli jsme tam tisícům lidí a velkou poptávku aktuálně cítíme právě ze strany firem. Připojení HearMe je pro nás strategické. Přináší nám ještě větší specializaci v péči o firemní klienty, ale také možnost nabízet služby původním klientům HearMe i v zahraničí,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel Hedepy Lukáš Krčil. Akvizicí polského konkurenta získává firma také přibližně 120 nových zaměstnanců, kteří rozšíří její tým čítající přes 1000 pracovníků.
O zájmu firem po psychoterapeutických službách pro své zaměstnance, které je nabízí jako pracovní benefit, mluvil Krčil i při nedávném rozhovoru pro pořad FLOW. „Začínali jsme během covidu, v tu chvíli se české firmy probudily a začaly řešit duševní zdraví a wellbeing svých zaměstnanců,“ popisoval. Hedepy spolupracuje přibližně s dvěma stovkami společností, dalších více než 80 mu nyní přibude díky akvizici HearMe.
Společnost dnes kromě Česka působí v dalších osmi zemích zejména ve střední a východní Evropě, například v Maďarsku, Rumunsku či na Ukrajině. Dříve působila i v Itálii, Estonsku a Finsku, kde se však kvůli velké konkurenci nedokázala prosadit. V případě Estonska pak prý byla limitující malá velikost trhu.
Potenciál proto firma nadále vidí hlavně v regionu střední a východní Evropy, na který chce primárně cílit i v budoucnu. „Většina lidí zde stále ještě nezačala s péčí o své duševní zdraví. Realistickým pohledem se jedná o trh v hodnotě přibližně šest miliard eur. To je obrovský kus práce, který je stále před námi. Proto se nyní soustředíme především na tento region, který dobře známe a kde se nám daří být úspěšní na většině trhů,“ dodává Krčil.
Nová investice i služby
V letošním roce Hedepy cílí na obrat 13 milionů eur, tedy více než 300 milionů korun. Zároveň s tím plánuje další investiční kolo, které by mělo proběhnout v první polovině příštího roku a společnost v něm chce dosáhnout na částku kolem čtvrt miliardy korun. V roce 2023 jí fondy Nation 1, Purple Ventures, RSJ a andělský investor Leoš Navrátil poslali kolem 50 milionů.
Do budoucna se společnost také chystá propojit online péči i s osobní variantou a více zapojit umělou inteligenci tam, kde je to možné. „Umělá inteligence představuje zásadní technologický pokrok a své místo si hledá i v oblasti duševního zdraví. O to důležitější je však k jejímu využití přistupovat s rozvahou a respektem. Na tom teď také pracujeme,“ vysvětluje Krčil.
Zájem o online terapie v posledních letech výrazně stoupá nejen v Česku, ale i v dalších zemích. Jen Hedepy jich za minulý rok poskytlo 190 tisíc. Za rostoucí poptávkou stojí zvyšující se obecné povědomí o péči o duševní zdraví i dlouhé čekací lhůty na klasické osobní sezení s psychologem. V mnohých tuzemských regionech je odborníků nedostatek, více než polovina z celkového počtu jich působí v Praze a okolí.
Podle globálního průzkumu agentury Ipsos vnímalo loni jako jeden z největších zdravotních problémů ve své zemi špatné mentální zdraví 45 procent lidí, což bylo ze všech možností nejvíce. Na druhém místě skončila rakovina, kterou mezi největší zdravotní rizika zařadilo 38 procent respondentů.
Možnost psychoterapie po internetu nabízejí v Česku kromě Hedepy například i platformy Terapie.cz nebo Mindwell, která spadá pod zdravotnický holding Akeso miliardáře Sotiriose Zavalianise. Další tuzemskou firmu s podobným zaměřením Terap.io zase letos na jaře koupil slovenský konkurent, společnost s názvem Ksebe.