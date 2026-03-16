Založení firmy kdekoliv v EU do 48 hodin? Může to vrátit starý kontinent do hry, říká evropský komisař McGrath
- 28. režim, označovaný také jako „EU Inc“, umožní založit firmu online do 48 hodin bez minimálního kapitálu.
- Všechny korporátní procesy budou digitalizované. Od valných hromad po insolvenční řízení.
- Evropský komisař pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michael McGrath ve svém komentáři zdůrazňuje, že s novým rámcem mohou evropské firmy růst a expandovat v EU, aniž by musely odcházet do USA.
Jedinečnost Evropy spočívá v tom, že je domovem talentů světové úrovně, je trhem se 450 miliony spotřebitelů a je spojena se silnou tradicí stability a právního státu. V globální ekonomice, v níž dochází k rychlým změnám, však musíme zajistit, aby Evropa zůstala místem, jež si podnikatelé zvolí pro budování, inovace a pro rozvoj svých podniků. Proto už za pár dní představíme tzv. 28. režim, který odstraní bariéry omezující růst našich podniků.
Geopolitické napětí roste, dodavatelské řetězce se mění a konkurence mezi velkými ekonomikami se stupňuje. Podniky dnes mohou investovat a expandovat kdekoliv na světě. Tolik skloňovaná Draghiho zpráva mluví jasně – Evropa toho musí dělat více pro posílení své konkurenceschopnosti a podporu evropských podnikatelů.
EU musí plně využít potenciál svého jednotného trhu. Z formálního hlediska se jedná o největší trh na světě. V praxi však zůstává jeho plný potenciál nevyužitý, zejména pokud jde o společnosti, které chtějí svůj byznys škálovat do více členských států. Podniky, které chtějí v EU expandovat, se v současnosti musejí orientovat ve 27 různých systémech práva obchodních společností. Konkrétně v případě startupů a scaleupů vede tato roztříštěnost ke zpomalení jejich růstu a zvýšení jejich nákladů. To je odrazuje od expanze v Evropě.
EU Inc má usnadnit růst podniků
Tento týden představím návrh 28. režimu. Nazýváme jej jednoduše EU Inc. Bude se jednat o volitelný, digitalizovaný evropský korporátní rámec, jehož cílem je usnadnit zakládání, působení a růst podniků v celé EU.
V uplynulém roce jsem vedl spolu se svými kolegy z Evropské komise rozsáhlé konzultace s podnikateli, investory a se zúčastněnými stranami napříč celou EU. Jejich stanovisko bylo jasné: Evropa potřebuje jednodušší a předvídatelnější korporátní rámec pro společnosti, které chtějí působit na přeshraniční úrovni.
Více než 85 procent respondentů naší cílené konzultace označilo za hlavní překážku rozdíly ve vnitrostátním právu obchodních společností, zatímco téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že vzhledem k tomu, že pro soukromé společnosti neexistuje rozpoznatelná „značka EU“, je pro ně obtížnější přilákat investice.
EU Inc. je přímou odpovědí na tyto obavy. Poskytne jednotný, dobrovolný a harmonizovaný soubor korporátních pravidel, který si podniky mohou zvolit namísto toho, aby se musely orientovat v několika vnitrostátních režimech. I když je koncipován s ohledem na potřeby inovativních společností, startupů a scaleupů, nebude vyhrazen pouze pro ně, ale bude otevřený pro všechny zakladatele a podniky.
Registrace do 48 hodin
Společnosti, které se rozhodnou pro formu EU Inc., budou těžit z rychlejších a zjednodušených postupů. Podnikatelé budou moci zaregistrovat společnost zcela online do 48 hodin, a to prostřednictvím jediného přístupového místa a bez požadavku na minimální výši kapitálu. Korporátní procesy budou v zásadě digitalizované po celou dobu životního cyklu společnosti včetně online valných hromad akcionářů, zasedání orgánů společnosti a zjednodušených digitálních insolvenčních řízení.
EU Inc. pomůže evropským společnostem také v soutěži o talenty. Základna talentů je jednou z největších předností Evropy, nicméně pro podniky je často obtížné nabízet konkurenceschopné pobídky ve velkém měřítku. Díky novému rámci bude snazší poskytovat zaměstnanecké plány akciových opcí se společnými rysy v celé EU, což podnikům pomůže získat a udržet si talenty, které potřebují ke svému růstu.
Usnadní se i přístup ke kapitálu. Tím, že EU Inc. nabídne jasnější a předvídatelnější podnikovou strukturu, umožní společnostem snadněji získávat vlastní kapitál přeshraniční cestou během celého jejich růstového cyklu – od zahájení jejich činnosti až po kritickou fázi jejich expanze.
Jedná se o důležitou věc, protože evropské společnosti příliš často narážejí na překážky právě v okamžiku, kdy jsou připraveny k růstu. Z důvodu složitosti právních předpisů napříč jednotným trhem se mnohé podniky rozhodnou expandovat jinam – zejména do USA.
Růst podniků v Evropě
Evropa by měla být nejlepším místem na světě pro rozvoj podnikání. Naším cílem je zajistit, aby naše regulační prostředí umožňovalo podnikům růst v celé Evropě tak snadno, jak by mohly růst v jediné zemi, a aby evropské inovace zůstaly v Evropě. 28. režim tedy není pouze technickou reformou práva obchodních společností – jeho smyslem je uvolnit plný potenciál jednotného trhu.
Konkurenceschopnost Evropy musí současně zůstat nadále zakotvena v našich základních hodnotách, jimiž jsou spolehlivost, předvídatelnost a dodržování zásad právního státu. Tyto vlastnosti posilují důvěru, která je jednou z nejsilnějších hnacích sil udržitelného růstu. Jde o cestu k lepším pracovním místům, vyšší životní úrovni a k větším příležitostem pro naše občany a zároveň k posílení schopnosti Evropy utvářet globální normy.
Evropští podnikatelé by neměli být nuceni k odchodu, aby mohli rozvíjet své podnikatelské nápady. EU Inc. tím, že nabídne podnikům rychlost, jednoduchost a rozvoj s takovou mírou jistoty a důvěry, která Evropu definuje, může vytvořit podmínky pro prosperitu příští generaci společností v EU.
Říkáme jasně: chcete-li v budoucnu podnikatelsky růst, Evropa bude tím správným místem.
