EU Inc. může startupům ulevit od byrokracie. Je ale potřeba uhlídat, aby z výhody nevznikla povinnost
- Číslo 450 milionů spotřebitelů je mantra, kterou v Bruselu uslyšíte na každé druhé tiskovce.
- Realita je ale složitější – aby evropský jednotný trh nabízel maximum výhod, musel by být jednotný nejen podle názvu, ale i ve skutečnosti.
- A to zatím zdaleka není.
Šikovná technologická firma, která vyroste v Brně a chce expandovat do Vídně a pak třeba do Stockholmu, se v praxi nesetkává jen s výhodami obchodování napříč Evropou. Bojuje také s nutným zlem několika rozdílných právních systémů a forem podnikání. A pokud to nevzdá, nevyhne se tomu, aby cestou platila další a další právníky.
A pokud tatáž firma pro svůj nápad nadchne investory z několika evropských zemí, má další problém: Každý z nich zná jiný systém, chce jiné záruky, jiné typy podílů. I to je důvod, proč kapitál k evropským firmám neplyne tak hladce, jak bychom potřebovali.
Podle odhadů MMF brzdí byrokracie a roztříštěnost pravidel vnitřní obchod v Evropské unii stejně, jako kdyby si členské státy mezi sebou účtovaly cla ve výši 44 procent na zboží a 110 procent na služby (!). To přece žádný svobodný pohyb zboží, služeb ani kapitálu není.
28. režim
Tento týden Evropská komise přišla s dlouho očekávaným řešením. Říká mu EU Inc. a je to vlastně virtuální 28. členský stát EU s vlastním firemním právem. Pokud chcete, můžete se do něj jako firma „přestěhovat“. Podnikání si zaregistrujete jen jednou, digitálně, za méně než sto eur, bez požadavku na minimální základní kapitál. Hotové by to mělo být do 48 hodin. To je dnes ve většině států EU sci-fi.
Od té chvíle pak fungujete v celé EU podle stejných pravidel – bez opakovaného dokládání dokumentů v každém členském státu, bez notáře při každém převodu podílu, bez právníků specializovaných na jednotlivé právní systémy. Vaše daňová identita platí všude. Je to naprosto přelomové řešení, po jakém evropské startupy volaly celé roky.
Co oceňuji: Hlavně dobrovolnost. Nikdo nikoho nenutí. Kdo chce nový režim, použije ho. Kdo nechce, může dál fungovat jako české eseróčko. Tohle je přesně princip, který by v evropské integraci měl být pravidlem, nikoli výjimkou.
Návrh přináší řadu konkrétních výhod – podnikání digitálně bez papírování, zdanění zaměstnaneckých opcí až při prodeji, ale i zjednodušenou insolvenci, tj. možnost levně a snadno zbankrotovat. I to patří ke zdravé startupové kultuře. Když váš nápad neuspěje, rychle se otřepete a zkusíte to jinak.
Startupisté by nejspíš chtěli víc
Co je na hraně: Chápu, proč by si v ideálním světě startupisté přáli ještě víc – jednotný systém zaměstnaneckého práva a korporátního zdanění. Na druhou stranu, jako konzervativec ctím to, že tyto oblasti jsou v kompetenci států a EU Inc. se tak před touto „poslední mílí“ zastavuje.
Co je třeba pohlídat: Víme, jak to chodí – z alternativy se časem může stát faktická povinnost. Musíme tedy zajistit, aby na podnikání ve 28. režimu časem nebyl vázaný třeba přednostní přístup k evropským fondům.
V tuto chvíli se musíme soustředit především na samotný legislativní proces, tj. co, jak a kdy může reálně fungovat. Jednotlivé členské státy, a stejně tak politické skupiny, mívají často protichůdné názory. Komise přitom míří k dosažení shody do konce roku, což považuji za velmi ambiciózní cíl.
Samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdyby se nám dařilo přímo odbourávat překážky mezi státy (mimochodem, jednotný vnitřní trh měl být původně dokončen do konce roku 1992). Pak by řešení na tento způsob vůbec nebylo nutné vymýšlet. Na srovnání sedmadvaceti systémů do jednoho teď ale nemáme čas. V tomto světle je tak EU Inc. pragmatická a rozumná zkratka, další krok k jednotnému trhu.
Z těchto důvodů jej budu podporovat a v europarlamentu formovat. Jako vždy – bez růžových brýlí a s červenou tužkou v ruce. Protože solidní návrh na začátku je jedna věc, ale kvalitní nařízení na konci zatím zdaleka nemáme jisté.
Autor český politik, analytik, politolog a VŠ pedagog, od července 2024 poslanec Evropského parlamentu, člen ODS.
