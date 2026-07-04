V zákulisí formule 1 v Rakousku. Na tuhle recepturu sází Komárkův Allwyn
- Jaké to je zažít závod formule 1 z nejžádanějších míst?
- Pohled do zákulisí paddocku z víkendové velké ceny Rakouska přináší reportáž e15.
- Právě sem jezdí i tisíce Čechů, Grand Prix proto patří k nejvýznamnějším i pro loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG Karla Komárka.
Šéfkuchař právě vytahuje z pece lahodnou italskou pizzu, číšník nese vychlazenou sklenku, místnost je provoněná tradičním vídeňským kaiserschmarrnem (sladký císařský trhanec). Vítejte v Paddock Clubu. Na jedinečném místě, kde se střetává sportovní složka formule 1 s tou byznysovou.
Nacházíme se v srdci centrální budovy, přímo naproti hlavní tribuně rakouského Red Bull Ringu. Cílovou rovinku máme jako na dlani, garáže a nadlidsky hbité mechaniky pozorujeme z prosklené terasy jen pár metrů pod sebou. V našem časoprostoru je pátek, víkendové burácení motorů (a baterií) právě začíná.
Štýrský Spielberg má jen asi pět tisíc obyvatel, během právě uplynulého víkendu ovšem jaksi nabobtnal. Celková návštěvnost dosáhla rekordních 320 tisíc fanoušků. Přitom stačilo málo a žádný z nich by nedorazil. Původní Österreichring, postavený v roce 1969, ztratil závody F1 po sezoně 2003 a čelil nejisté budoucnosti. Do okamžiku, kdy ho převzal spoluzakladatel Red Bullu Dietrich Mateschitz a v roce 2011 znovuotevřel.
Formule 1 a byznys
Formule se sem vrátily už o tři roky později, každoročně je sem jezdí obdivovat tisíce Čechů. Také proto patřil víkendový závod v Rakousku k těm významnějším i z pohledu Allwynu. Loterijní společnost ze skupiny KKCG jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka od loňské sezony sponzoruje úřadujícího mistra McLaren i celou F1.
Rakouský závod F1 totiž patří k těm, kdy je Allwyn vidět nejvíce. A na okruhu ho skutečně nepřehlédnete – logotyp je k vidění podél boxové uličky, nad tratí, na monopostech britské stáje i na kombinézách jezdců. Neplatí to zdaleka jen pro samotný závod. Ten je pouhým vyvrcholením třídenní motorsportovní akce, na niž byla pozvána mimo jiné e15. Diváci už dopoledne sledují tréninky, kvalifikace a závody formulí 2 a 3 nebo vozů Porsche.
Procházíme boxovou uličkou, pozorujeme mechaniky při práci. Zrovna se činí ve Ferrari. Atraktivní je hlavně trénink výměny pneumatik. Jakýkoliv čas nad tři vteřiny je už považován za pomalý. Objevujeme garáž McLarenu, telefony a fotoaparáty musejí do kapes. Vcházíme uličkou, kterou tvoří poličky se sluchátky. Celkem jich je osm desítek.
Photo Safari aneb F1 z blízkosti pár metrů od trati. |
„Inženýr musí s pilotem během závodu komunikovat, v televizním vysílání ale slyší konverzaci celý svět. Takže nemohou prozradit strategii, naopak mohou hrát mind games (matení soupeřů),“ vysvětluje průvodce Dylan.
Přesouváme se na Photo Safari, jak F1 pojmenovává další ze svých mimořádných zážitků: sledování tréninku hned zpoza mantinelů. Z téměř třísetkilometrové rychlosti tu piloti zostra brzdí, aby vybrali poslední zatáčku před cílovou rovinkou. To nejlepší ale teprve přichází: komentovaná projížďka okruhem na korbě kamionu. Až tady si uvědomujeme, o jak kopcovitý, davy fanoušků obklíčený a specifický okruh se jedná.
Až asi na tři výjimky jsou zatáčky vždy pravotočivé. Nerovnoměrná zátěž těla i monopostu tak představuje složitou výzvu pro piloty i mechaniky. Míjíme i heliport, díky němuž sem pohodlně přicestovávají byznysové špičky z celého světa.
Komentovaná projížďka okruhem na korbě kamionu |
„V paddocku se byznysmeni nejen potkávají, ale také uzavírají dohody. Před pár týdny v Monaku jsme měli dvě zajímavé osobnosti. Jedna vlastní sklady, druhá hledala prostor pro pěstování určité plodiny. Propojili jsme je a oni si plácli. Střecha jednoho ze skladů se promění v pěstební zónu,“ říká James O’Brien, britský expert, který se v různých rolích podílí na organizaci závodů F1 více než dvacet let.
„Paddock je neuvěřitelné místo. Bavíte se s podobně naladěnými lidmi, sledujete závody a děláte při tom skvělý byznys,“ dodává O’Brien. Třetí dekádu zůstává věrný F1 i proto, jak posouvá hranice a inovace. „Spoustu věcí, které dnes u silničních aut bereme jako samozřejmost – automatické převodovky, pádla pod volantem, tempomat, ABS – má kořeny ve formuli 1,“ konstatuje.
Mezitím vrcholí sobotní kvalifikace, je téměř u konce. První dvě místa okupuje Ferrari, načež se vybourá miláček davů Max Verstappen na Red Bullu. Traťoví maršálové proto vyvěšují žluté vlajky signalizující zpomalení, Italové slaví. George Russell na Mercedesu přesto dokončuje své rychlé kolo, svou poslední šanci na start z prvního místa v nedělním závodě. A úspěšně.
„Tohle je definice kontroverze,“ slyší hosté Paddock Clubu od komentátora přenosu promítaného na velkoplošné obrazovce. Na tribunách i v paddocku to vře, dění tu napjatě sleduje i elitní centr české hokejové reprezentace a velký fanda formulí Lukáš Sedlák.
Posléze se ukáže, že Russell pravidla neporušil. Maršálové hlásili jednoduchou žlutou vlajku. Až po patnácti vteřinách zpřísnili na dvojitou žlutou. „Patnáct vteřin je dlouhý čas. Někteří lidé dělají lásku (doslovný překlad) i kratší dobu,“ baví hosty Paddock Clubu někdejší pilot David Coulthard.
Kdo chce ve sportu i byznysu uspět, musí na sobě neustále pracovat, jít za svým cílem a vyzkoušet všechny příležitosti, které dostane, říká. Možnost osobně potkat a poslechnout si názory legendy F1 je dalším z mnoha zážitků, které jsou s tímto místem spojené.
Je neděle, drama graduje ke startu závodu, obsluha navlékla tradiční kroje. Teplota vzduchu přesahuje třicet stupňů, trať nemá daleko ke dvojnásobku. Do akce jdou rozprašovače, větráčky, vějíře, deštníky a špunty do uší. Někteří piloti jedí led nebo nasazují speciální chladicí vestu. Ti, kteří ji nevyužívají, musejí zatížit monopost pětikilovým balastem.
Formule 1 o víkendu zavítala na rakouský Red Bull Ring. |
Z mechaniků se stávají alchymisté. Chladit primárně motor, být rychlý na rovinkách a trpět v zatáčkách? Nebo se zaměřit naopak na brzdy? A co teprve baterie, které hrají v novodobých monopostech čím dál významnější roli? Diváci vyskládaní na terase Paddock Clubu nestíhají fotit hemžení na startovním roštu. Smartphony připomínají spíše přehřátá kamna.
Červená světla zhasla, startujeme. Zatímco například hokejové VIP sekce zpravidla trpí odstřižením od atmosféry zápasu, dění na Red Bull Ringu lze jen stěží pozorovat pohodlněji než z klimatizovaného a delikatesy vybaveného Paddock Clubu. Příležitostí ke kritice nedává toto mimořádné prostředí mnoho, snad jen fakt, že se zde potkává skutečně mnoho hostů a fanoušků. Takže ti, kteří touží po nejlepším výhledu na startovní rošt, si musejí své místo včas obsadit a desítky minut čekat na ostrém slunci.
Globálně sledovaná soutěž, která v posledních letech přitáhla desítky milionů nových fanoušků díky úspěšnému seriálu Drive to Survive z dílny Netflixu, převážně žen, vrcholí. První projíždí cílem Mercedes George Russella, papájově oranžové McLareny obsazují čtvrtou a sedmou pozici. Jejich počínání napjatě sleduje i Pavel Turek, který se svým týmem sehrál klíčovou roli ve vyjednání kontraktů Komárkova Allwynu s F1 i McLarenem.
Formule, které jsou čím dál více také o životním stylu, cestování, módě či o hudbě, hrají v plánech Allwynu důležitou roli. Proto je hodlá přivážet do center českých měst čím dál častěji. Ne ve formě závodů, k nimž má Česko velmi daleko, ale ve formě samotných papájových monopostů. Ten nejnovější odprezentuje například na blížícím se filmovém festivalu v Karlových Varech, konkrétně na své terase v hotelu Thermal.
Fanoušci uvidí zblízka bezpečnostní prvky, které chrání životy jezdců, nebo si budou moci zaběhat trasu připomínající závodní okruh a otestovat svou chuť vítězit na simulátorech.
Další akce podobného charakteru mají následovat. Allwyn mají ukázat nejen jako loterijní, ale i zábavní společnost, což je segment, do něhož se snaží hlouběji proniknout.