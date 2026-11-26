Strnad investuje další stovky milionů v Česku. Tentokrát míří do chemického průmyslu
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- Skupiny CSG a Bochemie vybudují v Bohumíně nový chemický závod za více než 600 milionů korun.
Továrna bude vyrábět strategickou surovinu využívanou mimo jiné v raketových motorech.
Zbrojařská skupina CSG získá ve společném podniku většinový podíl.
Skupiny CSG a Bochemie zakládají společný podnik, který v areálu Bochemie v Bohumíně na Karvinsku vybuduje závod na výrobu chloristanu amonného. Jde o surovinu, která slouží například při výrobě pevných raketových pohonných hmot. Celková hodnota projektu dosáhne přibližně 25 milionů eur, tedy přes 600 milionů korun. Zahájení výroby se očekává zhruba rok a půl poté, co nabude účinnosti smlouva o výstavbě. Uvedll ve čtvrteční tiskové zprávě mluvčí CSG Andrej Čírtek.
CSG získá většinu ve společném podniku
„Výroba chloristanu amonného zapadá do širšího rozvoje technologických a průmyslových schopností skupiny CSG,“ uvedl Čírtek. Skupina CSG může podle něj část produkce použít právě pro raketové motory vyvíjené v rámci společností MSM Group. Ve společném podniku bude divize CSG Defence držet 51 procent, Bochemie bude mít 49 procent. „Bochemie do projektu přináší výrobní technologii a know-how, CSG kapitál, průmyslové zázemí a dlouhodobou poptávku po produkci,“ uvedl Čírtek.
CSG je přední evropská zbrojařská a průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Řecku a Indii. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group a The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (163,15 miliardy korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze.
Bochemie je společnost s více než stoletou tradicí, zhruba dvě třetiny obratu tvoří produkty související s energiemi, například nikl-kadmiové akumulátory. Vyrábí také prostředky pro chemickou ochranu dřeva nebo dezinfekční a čisticí prostředky. Skupina zaměstnává okolo 400 lidí, přímo v Bohumíně jich je více než 250. Předloni skupina Bochemie vykázala konsolidované tržby ve výši 1,38 miliardy korun a čistý konsolidovaný zisk 40 milionů korun.
Zbrojaři si zajišťují dodávky strategických surovin
Ředitel a předseda představenstva divize CSG Defence Jan Marinov uvedl, že CSG dlouhodobě investuje do rozvoje výrobních kapacit a dostupnosti strategických surovin v Evropě. „Společný podnik s Bochemií je dalším krokem v tomto našem úsilí a ve snaze zajistit dlouhodobé dodávky chloristanu amonného pro společnosti skupiny CSG, ale i další zákazníky,“ uvedl Marinov.
Podle předsedy představenstva Bochemie Miloslava Vodičky představuje partnerství se skupinou CSG příležitost uplatnit technologické know-how a zkušenosti Bochemie s výrobou chloristanu amonného v průmyslovém měřítku a dále tuto technologii rozvíjet.