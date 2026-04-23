Aktualizováno: Strnadova CSG získala další kontrakt na dělostřeleckou munici za stovky milionů eur
- Průmyslová skupina CSG miliardáře Michala Strnada získala novou zakázku na dodávku velkorážové munice pro evropského zákazníka.
- Kontrakt na dělostřelecké střely s dlouhým dostřelem dosahuje hodnoty téměř 250 milionů eur, což odpovídá zhruba šesti miliardám korun.
- Z důvodu bezpečnosti a citlivosti celého projektu skupina blíže nespecifikovala konkrétní zemi určení ani přesný objem dodávaného materiálu.
Skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada získala další zakázku na dodávku munice. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur (asi šest miliard korun). Skupina CSG o tom informovala v tiskové zprávě. Aktuální kontrakt pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například v polovině dubna oznámila smlouvu na dodávky munice pro evropského zákazníka za téměř 300 milionů eur (7,3 miliardy korun).
„Na základě financování poskytnutého zemí západní Evropy dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu ráže 155 mm – standardně využívané armádami NATO – evropskému zákazníkovi. Hodnota projektu činí téměř 250 milionů eur (přibližně šest miliard korun). Dodávky by měly být realizovány v průběhu deseti měsíců,“ uvedla skupina CSG.
Firma ve čtvrtek, stejně jako u předchozích oznámeních, uvedla, že kvůli bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.
Velké projekty i v západní Evropě
„Tento kontrakt představuje další potvrzení naší strategie v oblasti munice dlouhého dosahu a jasně ukazuje, že CSG je schopna realizovat velké projekty i na vysoce konkurenčních trzích západní Evropy. Skupina CSG se orientuje na budoucí potřeby armád po celém světě a dlouhodobě přizpůsobuje svou produkci rostoucí poptávce po munici s větším dostřelem,“ uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.
Skupina CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce a dodavatele velkorážové munice. Klíčovou roli v této oblasti hraje zejména dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje přední výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci munice splňující standardy NATO.
Kromě dvou výše zmíněných zakázek pro evropské zákazníky uzavřela skupina začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International také smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi Severoatlantické aliance (NATO) v hodnotě stovek milionů eur.
V lednu si Czechoslovak Group prodejem akcií zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 korun).