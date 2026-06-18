Apple chystá zdražení. Tlačí ho dražší paměťové čipy
- Apple chystá zdražení svých produktů kvůli růstu cen paměťových čipů.
- Tim Cook tvrdí, že firma už delší dobu vyšší náklady tlumila.
- Ceny čipů zvedá AI boom i narušené dodávky hélia z Blízkého východu.
Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů, reaguje tím na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac.
Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u jakých produktů by se ceny měly zvýšit.
„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumné úrovně,“ dodal.
Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.