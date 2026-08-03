Apple potichu koupil českou firmu. Její technologie pomáhá vyrábět iPhony
- Apple na jaře potichu převzal brněnskou technologickou firmu PlasmaSolve.
- Česká společnost vyvíjí software, který pomáhá při výrobě iPhonů.
- Finanční podmínky ani důvod akvizice Apple nezveřejnil.
Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolve, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoj softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Finanční podmínky ani další podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.
Společnosti jsou povinny oznamovat EU akvizice, které jsou rozsáhlé nebo u kterých se předpokládá, že budou mít určitý dopad na území EU. Apple běžně přebírá firmy a o akvizicích informuje zpravidla pouze tehdy, když to vyžadují regulační orgány, upozornil server appleinsider.com.
Po převzetí zmizel produkt z nabídky
Společnost PlasmaSolve sídlí v Brně a byla založena v roce 2016. Vyvíjí software pro simulaci plazmových procesů, který výrobcům pomáhá navrhovat a zlepšovat výrobní postupy využívající plazmové technologie. Jejím hlavním produktem je platforma MatSight, která umožňuje simulovat výsledky procesů nanášení tenkých kovových vrstev na povrchy výrobků a zlepšovat jejich nastavení.
Tuto technologii podle dostupných informací dlouhodobě využívá také Apple, například při výrobě některých modelů iPhonu, k nanášení odolné tenké vrstvy na kryty zařízení, aby byly méně náchylné k poškrábání nebo jinému poškození.
Appleinsider.com upozornil, že MatSight byl stažen z prodeje. Firma dříve provozovala samostatný web pro svůj software, ten však byl odstraněn.