Apple zvýšil čistý zisk na téměř 30 miliard dolarů. Prodeje iPhonů táhnou obavy ze zdražování
Čistý zisk společnosti Apple ve třetím finančním čtvrtletí vzrostl o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů a celkové tržby se zvýšily o 16 procent, a to zejména díky silným prodejům iPhonů.
Prodeje iPhonů vzrostly o 22 procent, k čemuž přispěly i obavy zákazníků z budoucího zdražování, které už u tabletů iPad a počítačů Mac nastalo kvůli nedostatku paměťových čipů.
Přestože zisk na akcii překonal odhady trhu, akcie Applu po zveřejnění výsledků oslabily, protože tržby z klíčové divize služeb zaostaly za očekáváním analytiků.
Americká technologická společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů (zhruba 626 miliard Kč). Oznámila to v noci firma, která vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac. Akcie podniku nicméně po zveřejnění výsledků oslabily, protože tržby ze služeb zaostaly za očekáváním analytiků, napsal server CNBC.
Celkové tržby společnosti Apple ve čtvrtletí, které skončilo 27. června, vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily dokonce o 22 procent na 54,3 miliardy dolarů.
Zákazníci podle agentury Reuters v poslední době nakupují telefony iPhone kvůli obavám z budoucího růstu jejich cen. Apple již kvůli globálnímu nedostatku paměťových čipů přikročil ke zdražení tabletů iPad a počítačů Mac.
Zisk na akcii vzrostl na 2,02 dolaru z 1,57 dolaru před rokem. Překonal tak očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti FactSet odhadovali v průměru na 1,79 dolaru, napsala agentura AP.
Tržby ze služeb se meziročně zvýšily o 12 procent na 30,74 miliardy dolarů. Analytici však podle serveru CNBC v průměru předpokládali, že se vyšplhají až na 31,22 miliardy dolarů.