Cena tvorby softwaru klesá k nule a vývojáři jsou v ohrožení, říká šéf firmy zainvestované Frycem a J&T

Jan Čurn, výkonný ředitel společnosti Apify Zdroj: Apify

Jan Sedlák
  • AI zásadně mění vývoj softwaru, zrychluje kódování, ohrožuje část programátorů a otevírá obor nováčkům.
  • Sílí „vibe coding“, kdy aplikace tvoří i laici, trh roste a náklady na software klesají téměř k nule.
  • Apify roste díky AI boomu, sází na data, agenty a na ambici stát se globálním tržištěm AI nástrojů.

Džin je venku z lahve a velké jazykové modely (LLM) označované jako umělá inteligence (AI) zřejmě zcela překopou některé obory včetně vývoje softwaru. „Přichází nová éra, software a softwarové inženýrství se změní jednou provždy. Nastává velký šok a programátoři, kteří se nepřizpůsobí, mohou být za pár let nezaměstnatelní,“ popsal pro e15 Jan Čurn, výkonný ředitel startupu Apify zainvestovaného J&T a Ondřejem Frycem, kterému AI během několika měsíců výrazně zvedla tržby.

LLM na trh přinesly nástroje, které výrazně urychlují psaní kódu. Claude Code od Anthropicu a jemu podobné dokážou za asistence programátorů vytvářet rozsáhlé bloky kódů, případně celé aplikace. Objevují se i případy, kdy jeden inženýr dokázal za pomoci AI během několika dnů od základů navrhnout funkční počítač, AI píše kompilátory kódů a tak dále. Množí se proto zprávy o velkých propouštěních, rychlejší automatizaci vývoje nebo složitější situaci pro juniorní programátory.

Vibe coding aneb když píše amatér

Další fenomén vytváří takzvaný vibe coding, díky němuž i běžní uživatelé mohou vytvářet aplikace pouze prostřednictvím zadávání textových příkazů. Například švédský startup Lovable se během krátké doby dostal na roční opakované tržby (ARR) ve výši 400 milionů dolarů a dále roste.

Nastává další abstrakce nad samotným hardwarem. Programátoři museli dříve s počítačem mluvit jeho „binární řečí“ a později dostali abstraktnější programovací jazyky s překladači do strojových instrukcí. Teď se jde ještě výše směrem k přirozenému jazyku.

