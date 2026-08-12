Český výrobce počítačů a serverů z Pardubic prudce ztratil na zisku
- Pardubickému výrobci počítačů a informačních technologií Foxconn CZ loni klesly tržby i zisk.
- Společnost utržila 115,4 miliardy korun, zatímco o rok dříve to bylo 119 miliard.
- Zisk se meziročně propadl z rekordních 2,11 miliardy na 390 milionů korun, vyplývá to z výroční zprávy.
Foxconn CZ je česká dceřiná společnost tchajwanské technologické skupiny Foxconn, jednoho z největších světových výrobců elektroniky. V Česku provozuje výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře, kde zaměstnává několik tisíc lidí.
Podnik se zaměřuje především na výrobu a montáž počítačové a další elektronické techniky. Firma nemá vlastní značku, ale je dodavatelem předních technologických hráčů. Jejich portfolia zajišťují podnikový hardware, síťová řešení, technologie datových center a cloudové služby.
Zasáhl slabý dolar
Do výsledků Foxconnu se loni promítlo oslabení amerického dolaru vůči české koruně, které negativně ovlivnilo jak tržby, tak ziskovost společnosti. Výsledky dále souvisely s růstem mzdových nákladů a náborem nových zaměstnanců.
„Oslabení amerického dolaru mělo rovněž významný dopad na naši ziskovost. I přes kurzové vlivy zůstala společnost zisková, i když na nižší úrovni než v roce 2024," uvedl jednatel firmy Allan Bowie Keown.
Pozitivní bylo získání nového zákazníka, který provozuje cloudovou nebo datacentrovou infrastrukturu a potřebuje servery, úložiště, síťová zařízení a další IT hardware. Firma nadále pokračovala v investicích do výrobní kapacity, automatizace nebo digitalizace, uvedl management v dokumentu.