Jde to i z Evropy. Zdejší výrobce kvantových počítačů vstoupil na burzu v USA, první stroj dodal i do Česka
- Finská firma IQM vstoupila na Nasdaq jako první evropský zástupce kvantového průmyslu.
- IQM vznikla jako univerzitní projekt ve Finsku, dnes její počítače kupují vlády po celém světě včetně Japonska.
- Americké ministerstvo energetiky si koupilo evropský kvantový počítač, což odborníci označují za husarský kousek.
Když reportér e15 vloni na jaře navštívil národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě, mohl při práci vidět techniky z Finska, kteří ve speciálně upravené místnosti zrovna instalovali první kvantový počítač v Česku. Stroj nazvaný Vlq už nějakou dobu běží a pro Finy znamenal jeden z důležitých kroků.
Firma IQM z města Espoo, kde sídlí například Nokia, díky podobným zakázkám před pár dny vstoupila na americkou burzu Nasdaq jako první zástupce kvantového průmyslu z Evropy. Finové patří mezi největší prodejce těchto strojů budoucnosti a ukazují, že podobné projekty lze dělat i ze starého kontinentu bez přesouvání sídla do USA.
Spin-off akademiků
Společnost IQM vznikla v roce 2018 jako univerzitní spin-off, dnes má přes 400 zaměstnanců. Od investorů rizikového kapitálu posbírala prostředky ve výši 569 milionů dolarů, tedy asi 12 miliard korun. Emise akcií na burze ve Spojených státech podnik ohodnotila na tři miliardy dolarů, kolem 64 miliard korun. Do IQM přitekl další kapitál, firma má nyní k dispozici stovky milionů dolarů.
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