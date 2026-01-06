Taiwanský Foxconn vstupuje do boje s Čínou. Přebírá Luxgen a míří na globální trhy
- Taiwanský Foxconn se do vývoje automobilů pustil už v roce 2020.
- Nikdy je ale neplánoval prodávat pod svou značkou.
- Nezájem ze strany zavedených automobilek ale vedl k tomu, že se Foxconn pouští do prodeje sám.
Čínské automobilky zaplavují globální trhy elektromobily a hybridy, cenově jen těžko hledají konkurenci, zvlášť mimo Evropskou unii. O podobný průlom se pokusil i Vietnam s VinFastem, zatím bez většího úspěchu, zatímco indičtí výrobci zůstávají převážně na domácím trhu. Na obzoru se teď ale rýsuje nový hráč z regionu, který má k Číně dlouhodobě napjatý vztah, píše Auto.cz.
O taiwanských značkách Luxgen a Foxtron jsme už psali několikrát a elektrický model Luxgen n7 jsme měli možnost otestovat. Samotný Luxgen však v poslední době ztrácí dech – prodává se výhradně doma a ani tam nepatří mezi deset nejprodávanějších značek. To by se ale mohlo změnit, protože značka má přejít z rukou skupiny Yulon pod Foxtron.
Výrazný obrat
Jde o výrazný obrat ve strategii Foxconnu, který se dosud bránil přímému prodeji vlastních produktů. Značka Foxtron vznikla ve spolupráci s Yulonem spíš jako technologická vitrína než jako klasická automobilka. Pod jejím jménem se dosud objevilo devět modelů, všechny ale byly určené k uvedení na trh pod značkami zavedených výrobců.
Jediným modelem, kterému se to dosud povedlo, je Foxtron Model C, který dnes vyrábí právě značka Luxgen. Pravděpodobně se technika Foxtronu objeví v produkčním voze japonské společnosti Sharp. Foxtron Model B by se měl také vyrábět s logy Mitsubishi, prodáván by měl být na trzích Oceánie, což by mělo zahrnovat i Austrálii.
Společný podnik Foxtron Vehicle Technologies, ve kterém Foxconn vlastní 45,6 % a Yulon 43,8 %, oznámil převzetí automobilky Luxgen. Od Yulonu ji koupí za 787.600.000 nových taiwanských dolarů, což je v přepočtu asi 520.000.000 Kč. Obchod by měl být dokončen někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. A rovnou bylo oznámeno, že Model B vstoupí na taiwanský trh v produkční verzi jako Foxtron Brio.
Konec Luxgen?
Jestli to znamená konec samotné značky Luxgen, není jasné. Foxtron každopádně od Yulonu převezme celou prodejní síť s 22 dealery a 25 servisními centry na Taiwanu. „Využitím stávajících distribučních kanálů a servisní sítě značky Luxgen chce Foxtron zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost – od samotných produktů až po poprodejní služby,“ uvedl generální ředitel Foxtronu Adam Chen.
Foxconn považuje elektromobily za další důležitý segment, ve kterém plánuje zásadní růst. Ambice Foxconnu ale nejsou jen na malém domácím trhu. Plánem je expandovat na zahraniční trhy a stát se konkurencí pro čínské výrobce, včetně poslední dobou velmi úspěšného Huawei, který se podílí už na šesti značkách.
Produkční Luxgen n7 není technologicky příliš zajímavý vůz. Foxtron ale ukázal i novější generaci svých vozů, které využívají novou platformu. MPV Model D stojí na nové 800V platformě, vyvinuté firmou ZF Chassis Modules, v níž má Foxconn 50% podíl. V portfoliu Foxtronu už jsou ale i sedany, užitkové vozy a autobus Model T, který je již v provozu ve městech na Taiwanu.
Automobilka Yulon Motor byla založena v roce 1953 a po úvodní produkci Jeepu začala spolupracovat s Nissanem. Na jeho technice byl založen i první vlastní model Yulonu, nazvaný Yue Loong Feeling. Ten se v roce 1992 velmi krátce prodával také v Nizozemsku. Yulon se dnes primárně věnuje produkci vozů Nissan pro taiwanský trh.
V roce 2009 Yulon založil značku Luxgen, pod kterou produkuje modely z vlastního vývoje. Od počátku se plánovala expanze na zahraniční trhy, včetně Evropské unie. Z většiny plánů sešlo, Luxgeny se ale montovaly ve společném podniku s čínskou státní automobilkou Dongfeng pro čínský trh. Kvůli nízkým prodejům ale Luxgen tamní trh v roce 2020 opustil a dnes je aktivní pouze na Taiwanu, kde také zaznamenal prudký propad. Dnes jsou v nabídce pouze tři modely: spalovací SUV U6 a URX a elektrické n7, pocházející od Foxtronu.
V roce 1974 založený Foxconn je smluvní výrobce, který produkuje elektroniku a komponenty pro jiné firmy. Známý je zejména díky spolupráci s Apple, pro který vyrábí iPhony, iPady i počítače Mac. Podílí se ale také na výrobě herních konzolí Sony, Microsoftu i Nintenda a také spousty další elektroniky. Dnes je Foxconn největším výrobcem elektroniky na světě. Dvě továrny má i v Česku – v Pardubicích a Kutné Hoře. Majitel Foxconnu Terry Gou navíc vlastní zámek Roztěž poblíž Kutné Hory.