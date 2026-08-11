Zatmění Slunce přinese do Evropy neobvyklé změny počasí. Turisté už kvůli němu berou hotely útokem
- Hotely v místech úplného zatmění prudce zdražují, v Reykjavíku se ceny meziročně více než zdvojnásobily.
- Španělsko očekává díky astronomickému úkazu dodatečné útraty turistů ve výši 342 milionů eur.
- Samotné zatmění může na krátkou dobu snížit teplotu, utlumit vítr a ovlivnit oblačnost i vlhkost vzduchu.
Úplné zatmění Slunce, které bude ve středu 12. srpna pozorovatelné z části Evropy, nebude pouze mimořádnou astronomickou událostí. Už před samotným úkazem výrazně ovlivňuje cestovní ruch, ceny hotelů i leteckou dopravu. A v okamžiku, kdy Měsíc zakryje Slunce, se jeho dopady na několik minut projeví také v atmosféře. Teplota může rychle klesnout, vítr zeslábnout a změnit se může dokonce oblačnost nebo pocitová vlhkost.
Největší zájem turistů míří do oblastí, kterými povede pás úplného zatmění. Patří mezi ně například Island a části Španělska. Právě tam se už astronomická událost promítla do cen ubytování.
V Reykjavíku se průměrná cena hotelového pokoje na noc zatmění vyšplhala nad tisíc dolarů. Ve srovnání se stejným datem loňského roku jde podle dat společnosti Lighthouse o nárůst o více než 140 procent. Výrazně zdražují také hotely ve Španělsku. V A Coruñi se ceny více než zdvojnásobily, v Bilbau vzrostly o 59 procent a v Santiagu de Compostela o 31 procent. Na Mallorce, odkud bude zatmění možné sledovat nízko nad obzorem při západu Slunce, jsou ceny přibližně o pětinu vyšší.
Hotely zdražují, aerolinky přidávají spoje
Nápor se netýká jen klasických hotelů. Na Islandu zdražilo krátkodobé ubytování v pásu úplného zatmění meziročně o více než polovinu. Ve Španělsku je dopad mírnější díky výrazně větší nabídce, i tam ale ceny podobných pronájmů v dotčených oblastech vzrostly v průměru téměř o 16 procent.
Na mimořádný zájem reagují také dopravci. Icelandair posílil kapacity a další lety mezi New Yorkem a Reykjavíkem přidala Delta. Některé cestovní kanceláře přitom začaly přijímat rezervace na cesty za zatměním už téměř dva roky dopředu a letos na jaře byly některé termíny prakticky vyprodané.
Výrazný ekonomický efekt očekává zejména Španělsko. Tamní vláda odhaduje, že zatmění přinese dodatečné turistické útraty ve výši 342 milionů eur. Neobvyklá událost navíc může přesměrovat část návštěvníků z tradičních přímořských letovisek do méně navštěvovaných oblastí ve vnitrozemí, které se nacházejí přímo v pásu úplného zatmění.
Zájem se přesunul dokonce i na moře. Výletní společnosti vypravily speciální plavby k pobřeží Španělska a Islandu, odkud budou cestující zatmění pozorovat. Některé z těchto cest jsou již vyprodané.
Celý turistický boom má ovšem jeden obtížně předvídatelný faktor: počasí. Zejména na Islandu mohou výhled na zatmění pokazit mraky. Při silné oblačnosti lidé namísto sluneční koróny uvidí především výrazné setmění okolní krajiny.
Zatmění dokáže během chvíle změnit počasí
Samotný průchod měsíčního stínu má zároveň krátkodobý vliv na atmosféru. Jak Měsíc postupně zakrývá Slunce, k zemskému povrchu dopadá méně slunečního záření. Povrch se proto přestává ohřívat a teplota vzduchu začíná klesat. Princip je podobný rozdílu mezi místem vystaveným přímému slunci a místem ve stínu, jen změna během zatmění probíhá na mnohem větší ploše.
Velikost ochlazení závisí na roční době, denní hodině i oblačnosti. Nejvýraznější propady teplot obvykle nastávají za jasného letního odpoledne, kdy Slunce stojí vysoko nad obzorem a zemský povrch dostává velké množství energie. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru může za vhodných podmínek teplota klesnout zhruba o 4,4 až 7,8 stupně Celsia.
Ve Španělsku a Portugalsku ale tentokrát úplná fáze nastane krátce před západem Slunce. Teplota proto pravděpodobně nebude klesat tak dramaticky, jako kdyby k zatmění došlo uprostřed odpoledne. Na Islandu a v Grónsku zase může efekt tlumit oblačnost, která část slunečního záření blokuje už před začátkem úkazu.
Ochlazení navíc přichází s určitým zpožděním. Při úplném zatmění ve Spojených státech v roce 2017 naměřili meteorologové v části údolí řeky Ohio nejnižší teploty až zhruba pět až deset minut po skončení úplné fáze.
Teplota přitom není jedinou veličinou, kterou zatmění ovlivňuje. Rychlé ochlazení vzduchu může dočasně zklidnit atmosféru a oslabit vítr. Při americkém zatmění v roce 2017 vědci při měřeních ve Wyomingu a New Yorku zaznamenali průměrný pokles rychlosti větru přibližně o šest mil za hodinu, tedy téměř deset kilometrů za hodinu.
Proměnit se může také oblačnost. Během úplného zatmění v dubnu 2024 například v části severního Texasu ubylo mraků. Ochlazený povrch totiž dodával atmosféře méně tepla potřebného pro stoupání vzduchu a tvorbu oblačnosti. Krátký pokles teploty může zároveň zvýšit relativní vlhkost vzduchu, takže prostředí může působit vlhčeji.