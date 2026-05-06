Dobrá zpráva pro Rožnov. Onsemi se zotavuje, kromě Nvidie bude dodávat čipy čínským automobilkám
- Tržby Onsemi loni klesly o patnáct procent, firma se však vrací k růstu díky zakázkám pro datacentra Nvidie a čínské automobilky.
- Americký výrobce dodá technologie pro elektrovozy Geely a Nio, což podpoří plánovanou investici v Rožnově za čtyřiačtyřicet miliard korun.
- Poptávka po čipech z karbidu křemíku pro vysokonapěťové architektury zajistila Onsemi meziroční růst akcií o téměř sto sedmdesát procent.
