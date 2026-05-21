Nvidia dál drtí trh s AI čipy. Zisk se jí za kvartál ztrojnásobil
- Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun.
- O výsledcích ve středu večer SELČ informovala společnost.
- Příjmy společnosti za čtvrtletí, které skončilo na konci dubna, vzrostly meziročně o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů (1,7 bilionu korun).
Společnosti pomáhá silná poptávka po čipech kvůli rozvoji umělé inteligence. Ve srovnání s předchozím kvartálu příjmy vzrostly o pětinu a čistý zisk o 36 procent. Hospodářské výsledky mírně předčily očekávání analytiků, akcie společnosti ale krátce po oznámení údajů mírně klesaly.
Nvidia těží z masivních investic do infrastruktury nezbytné pro rozvoj umělé inteligence, což zvyšuje poptávku po jejích produktech. "Nvidia má jedinečnou pozici uprostřed této transformaci," uvedl generální ředitel a zakladatel firmy Jensen Huang.