Předplatné

Nvidia dál drtí trh s AI čipy. Zisk se jí za kvartál ztrojnásobil

Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun.

Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun.
  • O výsledcích ve středu večer SELČ informovala společnost.
  • Příjmy společnosti za čtvrtletí, které skončilo na konci dubna, vzrostly meziročně o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů (1,7 bilionu korun).

Společnosti pomáhá silná poptávka po čipech kvůli rozvoji umělé inteligence. Ve srovnání s předchozím kvartálu příjmy vzrostly o pětinu a čistý zisk o 36 procent. Hospodářské výsledky mírně předčily očekávání analytiků, akcie společnosti ale krátce po oznámení údajů mírně klesaly.

Nvidia těží z masivních investic do infrastruktury nezbytné pro rozvoj umělé inteligence, což zvyšuje poptávku po jejích produktech. "Nvidia má jedinečnou pozici uprostřed této transformaci," uvedl generální ředitel a zakladatel firmy Jensen Huang.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů