Nvidia nastartovala další růst kvantových akcií. Realita firem je ale střízlivější než tržní nadšení
- Komentáře společnosti Nvidia znovu rozproudily zájem investorů o akcie kvantových firem.
- Kvantové firmy lákají růstem, většina ale zatím zůstává ve ztrátě a spaluje hotovost.
- Kvantové akcie nabízejí potenciál, zároveň však patří k nejrizikovějším sázkám na trhu.
Klíčovým katalyzátorem posílení akcií firem působících v oblasti kvantové výpočetní techniky se tentokrát stala společnost Nvidia, jejíž komentáře k budoucnosti kvantových výpočtů minulý týden vyvolaly opětovnou vlnu zájmu o takzvané kvantové akcie, zejména díky představení nové rodiny optimalizačních výpočetních modelů Ising AI (umělá inteligence).
Kvantové počítače představují novou generaci výpočetní techniky, která místo klasických bitů pracuje s qubity a umožňuje řešit extrémně složité úlohy výrazně efektivněji než klasické počítače. Akcie kvantových firem představují přímou investiční expozici na tuto technologii, přičemž jde o společnosti jako IonQ či Rigetti Computing. Ty vyvíjejí kvantový hardware (specializované výpočetní procesory) a postupně budují infrastrukturu, která může v budoucnu umožnit další průlom v medicíně, logistice či kyberbezpečnosti. Typickým příkladem je oblast farmacie, kde mohou kvantové počítače výrazně urychlit simulace molekul a vývoj nových léčiv.
Výkonný ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang zdůraznil, že kvantové výpočty nejsou náhradou AI, ale jejím doplňkem. Firma proto rozvíjí platformu CUDA-Q, která propojuje grafické výpočetní jednotky (GPU) s kvantovými procesory. Jeho styl komunikace přitom v čase prošel určitým vývojem – od spíše skeptického pohledu na časování komerčního využití až po aktuálně vyváženější a konstruktivnější tón.
Raná fáze budování byznysu
Dlouhodobý výhled se tedy nemění: technologie má velký potenciál, ale vydělávat začne postupně a spíše v delším horizontu. Zájem o sektor roste i ze strany dalších hráčů: Google a IBM vyvíjejí vlastní kvantové čipy, Microsoft a Amazon nabízejí kvantové služby v cloudu.
Sentiment v posledních dvou letech v zásadě kopíruje typický cyklus nově vznikajících technologických odvětví. Akcie z oblasti kvantové výpočetní techniky nejprve prudce rostly v návaznosti na AI boom, následně však přišla korekce reflektující realitu pomalé monetizace a vysoké nákladovosti. V současnosti opět sledujeme návrat spíše selektivního optimismu. Sektor přitom zůstává mimořádně citlivý na přicházející zprávy, které vyvolávají dvouciferné denní pohyby a vysokou volatilitu.
Trh sice sází na budoucnost, ale současná čísla tomu zatím neodpovídají. Většina firem nadále generuje čistou ztrátu, která je spojena s intenzivní spotřebou hotovosti, což odráží ranou fázi budování byznysu. IonQ sice ukazuje první známky toho, že si jeho řešení nachází reálné zákazníky, zatímco řada hráčů včetně Rigetti zůstává pod finančním tlakem. Hlavní investiční příběh proto nadále stojí na očekávané budoucí schopnosti generovat marže a širší adopci technologií.
Z investičního pohledu patří kvantové akcie mezi vysoce rizikové. Jejich valuace reflektují především očekávání budoucí dominance, nikoli současné cash flow. Z hlediska taktické alokace bych proto k tomuto tématu přistupoval obezřetně. Expozici dává smysl budovat spíše prostřednictvím koše akcií s relativně nízkou váhou vůči celkovému portfoliu než skrze koncentrovanou sázku na jednoho hráče.