Z trosek po tornádu do první ligy AI. V Lužicích teď fičí nejnovější servery Nvidie
- Datacentrum v Lužicích přežilo živel i nezájem. Teď hostí nejvýkonnější AI čipy Nvidia Blackwell.
- Radiokomunikace testují obří projekt na Zbraslavi. Investice může dosáhnout až 90 miliard.
- Kapacita prvních serverů Nvidia DGX se v ČR vyprodala okamžitě. Zájem má i Německo.
Datové centrum v obci Lužice u Hodonína má poměrně divokou historii. V roce 2015 ho postavila skupina KKCG Karla Komárka, která na něj získala evropskou dotaci kolem 130 milionů korun. Byznysově nikdy nešlo o kdovíjaký bestseller, zákazníkům z Prahy, Brna nebo z Vídně se do poměrně odlehlého regionu kvůli serverům nechtělo jezdit. V roce 2021 bylo datacentrum poničeno tornádem, ovšem přežilo.
Nakonec se koncem roku 2023 stalo součástí Českých Radiokomunikací (ČRA), které objekt společně s dalšími IT aktivitami od KKCG koupily za více než miliardu korun. ČRA teď Lužice použily i jako jakési testovací prostředí toho, že má komerční smysl skutečně postavit takzvanou evropskou AI gigafactory. V datacentru spustili hned několik nejvýkonnějších AI čipů od Nvidie, jejichž kapacitu se hned podařilo prodat.
ČRA kromě Lužic provozují několik dalších datacenter. Zdaleka největší projekt aktuálně vzniká na Zbraslavi. Firma i díky svému majiteli Cordiant Digital Infrastructure za miliardy korun staví datacentrum o kapacitě 26 MW s tím, že pokud Česko uspěje v soutěži Evropské komise na AI gigafactory, může se rozšířit na 77 a více MW s celkovou investicí až 90 miliard korun. Český stát by na to musel uvolnit kolem 16 miliard. Ministerstvo průmyslu a obchodu si nechalo vypracovat studii, podle níž se taková investice může vrátit za sedm let. Nyní se zvažuje, zda Česko podá oficiální přihlášku.
Jak to bude s gigafactory
Právě návratnost něčeho takového je v diskuzích velkým tématem. AI gigafactory by mohla hostit až desítky tisíc čipů pro umělou inteligenci. Celosvětová poptávka je obrovská, výsledkem je kromě jiného raketový růst Nvidie nebo nedostatek pamětí nejenom pro spotřebitelský trh. Není však jasné, že zájem přetrvá i za několik let, kdy by se AI gigafactory měla rozjet, natož investice do ní začít vracet.
České Radiokomunikace jsou přesvědčeny, že poptávka je a bude. Firma podle informací e15 nedávno do datacentra Lužice koupila server Nvidia DGX čítající osm čipů B200. Aktuálně jde o to nejvýkonnější, co Nvidia nabízí (generace Blackwell). Jeden tento server vyjde na zhruba 15 milionů korun. „Okamžitě se nám podařilo tyto kapacity prodat. Kupujeme další takový server. Registrujeme velký zájem z Německa. Zákazníci se dívají všude po okolí, kapacity jsou vyprodané,“ potvrdil e15 Miloš Mastník, ředitel ČRA.
Problémem jsou dodací lhůty. Nvidia a její partneři kvůli velké poptávce nestíhají zásobovat trh a objednávky se mohou protáhnout na půl roku a více. ČRA aktuálně neumějí odhadnout data dodání.
„Podobných serverů s Blackwelly jsou na našem trhu zatím jednotky. Dále se podařilo dodat stovky čipů Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell, které jsou o něco pomalejší,“ shrnul Petr Plodík, obchodní ředitel společnosti M Computers, partnera Nvidie ve střední a východní Evropě. RTX Pro 6000 je nástupce čipů L40S vhodných například pro takzvanou inferenci, tedy chod (nikoli trénování) AI. Stovky takových čipů provozuje například Seznam a začal je kupovat třeba T-Mobile. „Registrujeme zájem ze zdravotnictví a z dalších sektorů,“ popsal Zdeněk Klímek, manažer datacenter tohoto operátora.
Čipy Blackwell jsou pro nás klíčové
Podle Jana Kavalírka, takzvaného CEE AI ambasadora, který lobbuje za zájmy střední a východní Evropy v Bruselu, jsou první čipy Blackwell na českém trhu důležitým krokem k vlastní infrastruktuře. „Našim firmám to může výrazně pomoci. Startupům to usnadní vývoj, testování i škálování nových AI řešení. Větším podnikům a průmyslu to otevře cestu k širšímu nasazení AI ve výrobě, automatizaci procesů i provozu. Nepochybuji, že od firem bude o vyzkoušení těchto čipů velký zájem a velmi brzy tak přibudou další,“ popsal Kavalírek, který jakožto bývalý vládní zmocněnec pro AI rozjel práce na přihlášce k AI gigafactory.
Silná poptávka žene dopředu i další projekty. Datacentrum pro umělou inteligenci chystá u Brna společnost MasterDC. Jak e15 informovala, v severních Čechách se chystá stavět také investor Damir Špoljarič a v Mostě připravují projekt investoři ze Spojených arabských emirátů. Průzkum trhu si dělají také někteří další zájemci.