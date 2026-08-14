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OpenAI posiluje v Německu. Altman chce Berlín i vlastní datová centra

Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), posiluje svou přítomnost v Německu.

Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), posiluje svou přítomnost v Německu. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Americká společnost OpenAI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI), posiluje svou přítomnost v Německu.
  • Její šéf Sam Altman v rozhovoru s listem Handelsblatt oznámil, že firma plánuje otevřít novou pobočku v Berlíně.
  • Vyslovil se rovněž pro výstavbu vlastních datových center v Německu, píše agentura DPA.

Společnost OpenAI má zatím v Německu pobočku pouze v Mnichově. Německý trh přitom z pohledu tohoto podniku patří mezi nejdynamičtější na světě. Německo je evropskou jedničkou v počtu předplatitelů populárního chatovacího systému ChatGPT firmy OpenAI, upozorňuje DPA.

„Německo vždy patřilo k našim největším a nejrychleji rostoucím trhům," uvedl Altman. Kromě nových kanceláří v Berlíně podle něj firma zvažuje rovněž možnosti výstavby lokální infrastruktury pro AI.

Altman uvedl, že už v Berlíně vedl rozhovory se zástupci vlády o možné výstavbě datového centra v Německu, které však zatím nepřinesly žádný konkrétní výsledek. „Ve finále si každá země musí sama odpovědět na otázku, zda vybuduje datová centra na svém území, nebo si bude pronajímat kapacity v jiných státech," dodal.

OpenAI je průkopníkem v oblasti AI. V roce 2022 zdarma zpřístupnila veřejnosti svého chatbota ChatGPT. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.

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