Sandberg kupuje většinu v globálním hotelovém softwaru z Prahy. Chystá největší fond své historie
- Investiční skupina Sandberg Capital získává majoritní podíl v pražské technologické firmě HotelTime.
- Investice se podle dosavadních zvyklostí Sandbergu pohybuje v řádu stovek milionů korun.
- Skupina se příští rok chystá otevřít svůj třetí investiční fond.
Investiční skupina Sandberg Capital, jeden z nejaktivnějších hráčů na trhu soukromého kapitálu ve střední Evropě, pokračuje v budování technologických platforem s globálním přesahem. Nejnověji vstupuje do české firmy HotelTime, která vyvíjí software pro hotely a pomáhá jim řídit prakticky celý provoz – od recepce a plateb až po úklid, správu pokojů a komunikaci s hosty.
Jde o systém typu PMS (property management system), tedy centrální nástroj, přes který hotel spravuje rezervace, provozní agendu, finance i plánování kapacit. Podobný koncept rozvíjí například známý český startup Mews.
HotelTime se zaměřuje hlavně na střední a větší nezávislé hotely. Firma vznikla v Praze, dnes působí už ve dvaceti zemích, využívá ji přes 700 hotelů a podle žebříčku HotelTechReport patří mezi pět nejlepších systémů svého druhu na světě a klíčové globální hráče digitalizace hotelnictví.
Investice za stovky milionů korun
Hodnota transakce nebyla zveřejněna, nicméně Sandberg z Fondu II tradičně investuje od 200 do 500 milionů korun, což naznačuje i finanční rozsah této akvizice. „HotelTime má skvělý produkt, ambiciózní tým a výjimečně loajální zákazníky. Chceme navázat na to, co se firmě podařilo, a pomoci jí výrazně zrychlit mezinárodní expanzi,“ říká Michal Rybovič, dlouholetý investiční stratég, spoluvlastník Sandbergu a od prosince také jeho nový řídící partner.
Silnou roli v investici sehrál i šéf HotelTime Jan Hejný, který firmu vede více než dvacet let. Z malé pražské firmy postupně vybudoval globálně uznávanou společnost a také jeho osoba je jedním z hlavních důvodů, proč Sandberg do HotelTime vstoupil. Podle informací e15 Sandberg Capital získal v HotelTime 60procentní podíl, přičemž 40 procent zůstává stávajícímu managementu.
„Vstup Sandbergu vnímáme jako potvrzení kvality našeho produktu i týmu a důležitý krok do další fáze růstu. I přes silný zájem dalších investorů jsme si vybrali právě Sandberg jak pro jejich zkušenosti s budováním úspěšných technologických firem a jasnou dlouhodobou strategií v segmentu Travel & Hospitality Tech, tak kvůli unikátnímu osobnímu přístupu respektujícího naši firemní kulturu, vizi a přístup ke klientům," dodává Hejný.
Sandberg v českém byznyse: od Fedora po Seyfor
Sandberg Capital vznikl v roce 2014 a během deseti let se vypracoval mezi nejvýznamnější private equity skupiny ve střední a východní Evropě. Od založení spustil dva investiční fondy a dnes spravuje aktiva převyšující půl miliardy eur. Mezi investory skupiny patří renomované instituce, například Evropský investiční fond, J&T Finance Group, Slovenská spořitelna nebo Tatra banka.
Skupina se zaměřuje na malé a střední firmy s výrazným růstovým potenciálem a vstupuje do nich nejen s kapitálem, ale také s know-how se škálovaním firem a zkušenostmi se zahraniční expanzí . Dokáže tak v relativně krátkém čase proměnit regionální podnik v lídra trhu. Za Sandbergem stojí tři vlastníci – Martin Fedor, Michal Rybovič a Richard Flimel. Fedor, který skupinu vybudoval po odchodu z J&T, zůstává aktivním partnerem a předsedou investičního výboru, zatímco Rybovič stojící u zrodu firmy nyní přebírá každodenní řízení.
V České republice je Sandberg nejviditelnější díky investici do brněnské IT společnosti Seyfor Martina Cíglera, která se stala jednou z největších IT firem v regionu střední a východní Evropy. Významnou vazbu na český trh představuje také fakt, že největší český fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments, který je významným investorem ve druhém fondu Sandbergu.
Druhý fond končí investiční období. Třetí bude výrazně větší
HotelTime je předposlední akvizicí fondu SIF2, který Sandberg otevřel v roce 2021 s kapitálem ve výši 130 milionů eur. Fond se nyní po pěti letech blíží k završení investičního období. SIF2 potvrdil strategii společnosti a přinesl několik zásadních transakcí, například investice do české technologické firmy Daktela, do chorvatského poskytovatele hotelových systémů Phobs či do sítě IT specialistů Titans Freelancers. Sandberg se díky němu prosadil i v dalších odvětvích mimo tradiční segmenty, kde cíleně vyhledává růstové příležitosti.
Po uskutečnění poslední plánované transakce v příštím roce začne skupina připravovat otevření třetího fondu, který má být výrazně větší než současný SIF2. Získávání kapitálu by mělo odstartovat v roce 2026 a cílem je vytvořit fond odpovídající ambici stát se jedním z hlavních investičních domů ve střední Evropě. Sandberg už nyní spravuje přes pět set milionů eur a svou přítomnost v České republice posiluje i nově otevřenou pobočkou v Praze. Hledá i nové odvětví, do kterých by mohl investovat a rozšířit díky nim své portfolio.Zleva: Jan Pravda (CTO, Hoteltime), Filip Kühnel (Sales Director, Hoteltime), Jan Hejný (CEO, Hoteltime), Michal Rzavský (Investment Manager, Sandberg), Michal Rybovič (Managing Partner, Sandberg) |