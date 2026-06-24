Skupina Prima mění vedení, generálního ředitele Marka Singera střídá Lukáš Kubát
- Marek Singer odchází z pozice generálního ředitele skupiny Prima do dozorčí rady.
- Novým generálním ředitelem se od prvního července stane dosavadní výkonný ředitel Lukáš Kubát.
- Skupina mění organizační strukturu top managementu pro rychlejší rozvoj televizního vysílání, rádií i streamingu.
Skupina Prima mění od 1. července organizační strukturu. Dosavadní generální ředitel Marek Singer se přesouvá do dozorčí rady společnosti a Lukáš Kubát se z pozice výkonného ředitele posune na post generálního ředitele. Změny zohledňují další rozvoj skupiny a jejích aktivit v oblasti televizního vysílání, streamingu, zpravodajství, sportu i rádií. Prima to dnes uvedla v tiskové zprávě.
„Nová organizační struktura podporuje další rozvoj všech klíčových oblastí aktivit skupiny Prima a zrychluje dynamiku procesů v době pokračující transformace mediálního trhu,“ uvedla za televizi Prima Blanka Bumbálková.
Singer bude v dozorčí radě na pozici ředitele pro strategii a rozvoj nových obchodních příležitostí. „Součástí změn jsou také úpravy pozic top managementu. Alex Ruzek se z programové ředitelky posouvá na pozici Chief Broadcasting & Radio Officer a vedle televizního vysílání tak bude nově řídit i aktivity skupiny v oblasti rádií. Nově se spolu s Janem Wykrytowiczem také stávají členy boardu společnosti,“ uvedla Prima.
Dosavadní člen představenstva (boardu) investiční ředitel GES Group Jaroslav Hrabovský bude od 1. července součástí dozorčí rady spolu s Markem Singerem a projektovou manažerkou v oblasti financí GES Group Johanou Wimmerovou. Finanční skupina GES Group miliardáře Ivana Zacha Primu většinově vlastní.
Skupina Prima provozuje 13 celoplošných televizních stanic (FTV Prima), šest rozhlasových stanic (Radio United Broadcasting), tři desítky webových portálů a spravují sociální sítě. Obchodní zastupitelství Media Club zajišťuje prodej reklamy pro 317 médií, včetně vlastních, napříč televizí, rádiem, internetem i tištěnými tituly. Ve světě e-sportu a gamingu skupina působí prostřednictvím PLAYzone. Komunikační služby pro klienty zajišťuje Media Booster.