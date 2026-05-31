Stát chce vyvinout vlastní WhatsApp, aplikace má lépe odrážet kyberhrozby
- Český stát zvažuje vývoj vlastní komunikační aplikace po vzoru WhatsAppu či Signalu pro bezpečnou komunikaci úřadů.
- Nový nástroj, který je součástí projektu Bivoj, má chránit strategická data před kyberhrozbami a útoky ze zahraničí.
- Zatímco podle zastánců jde o logický krok k digitální suverenitě, kritici varují před vysokými náklady a prosazují spíše celounijní řešení.
Český stát by v budoucnu mohl provozovat vlastní alternativu ke komunikačním aplikacím typu WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger a podobně. Odbornému serveru Lupa to řekl náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
Myšlenka na státní komunikátor je podle webu v počáteční fázi. Cílem je zajistit bezpečnou datovou komunikaci pro stát a jeho důležité subjekty, jako jsou bezpečnostní složky, ministerstva a další organizace. Implementovat by se mohla například postkvantová kryptografie.
Plány na vytvoření takové aplikace jsou součástí nově přepracované koncepce projektu Bivoj. Projekt chce například provést velkou revizi a sjednocení státních sítí, což by mělo zajistit větší bezpečí a zároveň optimalizovat náklady.
Vedle toho se v projektu Bivoj mají řešit další dílčí projekty jako právě aplikace pro instant messaging (okamžité zasílání zpráv). Měla by splňovat vysoké bezpečnostní standardy a zajistit třeba to, že data nebudou odcházet do zahraničí.
Úředníci se spoléhají na Signal
Státní úředníci nyní podle Lupy často používají komunikační aplikaci Signal. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost také ve své analýze dobře hodnotí nástroj Threema původem ze Švýcarska. Ani Signal nebo Threema však nejsou zárukou všeho. Polsko například nedávno rozjelo plán pro přechod na vlastní aplikace jako mSzyfr Messenger. Běžně používaný Signal se totiž stal cílem různých kampaní sociálního inženýrství mířených i na úředníky a další představitele země.
Podle technologického experta, datového ředitele skupiny Creative Dock Adama Hanky takovéto aplikace dává smysl vyvíjet jen na půdorysu EU. „Pokud je bude vyvíjet Česko, bude to moc příliš nákladné a hrozí nedostatek podpory, nízké počty uživatelů a bude chybět dlouhodobá udržitelnost celé aplikace,“ podotkl.
Vznik státní zabezpečené komunikační platformy je naopak podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla logickou reakcí na rostoucí kybernetické, AI i geopolitické hrozby. „V posledních letech vidíme dramatický nárůst útoků na státní instituce, infrastrukturu i citlivé databáze. Bezpečná a důvěryhodná komunikace je dnes otázkou národní bezpečnosti stejně jako energetika nebo obrana,“ dodal Benzl. Podle něj je pozitivní, že stát začíná více přemýšlet o digitální suverenitě a ochraně strategických dat.