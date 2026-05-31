IBM nalije deset miliard dolarů do vývoje kvantových počítačů. Technologickou revoluci podpoří i vláda
Americká technologická společnost IBM chce v příštích pěti letech investovat více než deset miliard dolarů (208,5 miliardy korun) do vývoje kvantových počítačů. Firma si klade za cíl do roku 2029 vyvinout první kvantový počítač ve velkém měřítku, který by dokázal spolehlivě provádět složité výpočty bez chyb, napsala agentura Reuters.
Kvantové počítače představují novou generaci výpočetní techniky, která by v budoucnu mohla výrazně urychlit například vývoj léků, finanční modelování nebo práci s kryptografií. Zatím ale narážejí na zásadní technické problémy, zejména vysokou chybovost, která omezuje jejich praktické využití.
Oznámení IBM přichází krátce poté, co americká vláda v rámci snahy posílit technologické postavení USA a konkurovat Číně oznámila, že investuje dvě miliardy dolarů do podílů v devíti firmách zabývajících se kvantovými technologiemi. IBM má z této iniciativy získat polovinu finančních prostředků potřebných na nový projekt s názvem Anderon, který má vybudovat první specializovaný výrobní závod na kvantové čipy v USA.
Prakticky použitelné stroje jsou daleko
Zájem o kvantové počítače v poslední době roste i mezi investory, a to díky technologickým průlomům. Odborníci ale upozorňují, že široce využitelné kvantové počítače jsou stále vzdálené. Například generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai loni uvedl, že prakticky použitelné stroje budou pravděpodobně nejdříve za pět až deset let.
IBM uvedla, že nová investice bude směřovat do výzkumu a vývoje, rozšiřování výroby, budování partnerství, pořizování vybavení i akvizic dalších firem. Cílem je urychlit vývoj a komercializaci kvantových technologií.
Společnost zároveň vloží jednu miliardu dolarů do projektu Anderon, který bude také nabízet své technologie výroby čipům i dalším firmám. IBM rovněž projektu poskytne své technologie, část majetku a zaměstnance a počítá s tím, že postupně přizve další investory.
IBM uvedla, že dosud zprovoznila více než 90 kvantových systémů, což je podle firmy více než všichni ostatní hráči v odvětví dohromady. Její kvantové technologie využívá přes 325 subjektů, včetně velkých amerických firem, které jsou součástí žebříčku Fortune 500, start-upů, univerzit a vládních institucí, k řešení problémů například v chemii, biologii nebo vývoji nových materiálů, uvedla firma ve zprávě pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).
Kvantové počítače představují nové směry vývoje informačních technologií s obrovským počítačovým výkonem. Využívají principy kvantové mechaniky, což je oblast fyziky, která popisuje chování velmi malých částí, jako jsou elektrony nebo fotony. Tyto stroje mohou vypočítat desítky kombinací najednou, a ne po jedné, jak to je u běžných počítačů. Kvantové počítače by mohly umožnit provést i za několik hodin nebo dní vědecké výpočty, které by s dnešními klasickými počítači trvaly miliony let.
I když jsou kvantové počítače stále ve fázi vývoje a nejsou ještě běžně dostupné pro každodenní použití, jejich potenciál pro revoluci v mnoha oborech, jako jsou šifrování a kybernetická bezpečnost, simulace molekulárních a chemických procesů, například pro vývoj nových léků nebo materiálů, či při optimalizaci složitých procesů v logistice, financích nebo strojírenství, je obrovský. Vedoucí pracovníci se ale stále rozcházejí v názoru na to, zda bude mít tato technologie reálné využití.