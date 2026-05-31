Konec skládání několika jízdenek. Cestování vlakem po Evropě čeká revoluce známá z letadel
- Nákup mezinárodní vlakové jízdenky dnes často zabere víc času než rezervace letenky.
- Cestující si mnohdy musí sami kombinovat několik dopravců a riskují zmeškání navazujících spojů.
- Evropská unie proto chystá pravidla, která mají cestování vlakem po Evropě výrazně zjednodušit.
Přeshraniční cesty po železnici mohou v příštích letech projít výraznou změnou. Evropská komise představila návrh, který má zjednodušit nákup mezinárodních spojů a omezit komplikace při přestupech mezi různými dopravci. Cestující by si nově mohli pořídit jednu společnou jízdenku i na trasu, kterou zajišťuje několik železničních společností. Součástí návrhu je také silnější ochrana při zpoždění během cesty.
V praxi by to znamenalo, že například spojení z Prahy do Rigy by už nemuselo zahrnovat několik oddělených rezervací na různých webech. Dnes musí lidé při podobné trase kombinovat spoje Českých drah, polského PKP Intercity a pobaltských železnic, přičemž každý úsek funguje jako samostatný nákup s vlastními podmínkami. Je to dáno i tím, že v Pobaltí se mezinárodní železniční spojení po letech znovu postupně obnovují a propojení mezi jednotlivými dopravci zatím není plně sjednocené.
Podobné komplikace ale dnes vznikají i při cestě z Prahy do Malmö. Jízdenku do Kodaně si cestující přes České dráhy koupit dokáže, pokračování přes Öresundský most do švédského Malmö už ale často vyžaduje další samostatný nákup v jiném systému.
U vlaků tak dnes funguje zcela odlišný model od provozu autobusů, letecké dopravy nebo některých specifických železničních projektů, kde je pouze jeden dopravce, který zajišťuje dopravu a zároveň stanovuje cenu pro celou cestu napříč více státy.
Co změní jedna společná jízdenka
Jedna rezervace by nově pokrývala celou cestu i při kombinaci více dopravců. Pokud během trasy vznikne zpoždění a cestující nestihne navazující spoj, neměl by automaticky přijít o další část cesty ani kupovat nový lístek. Dopravci by museli zajistit pomoc, přesměrování nebo vrácení peněz v rámci celé rezervace. Ochrana by se navíc vztahovala na jakýkoliv spoj zahrnutý v jedné jízdence, ne jen na první část trasy.
Podobný princip platí již dnes v letecké dopravě, kdy aerolinky musí zajistit například i ubytování, pokud nový spoj odlétá až následující den.
Evropská komise chce nyní vytvořit systém, ve kterém bude možné jednoduše vyhledat, porovnat a koupit spojení různých železničních společností v rámci jedné transakce. Rezervační platformy i dominantní dopravci by zároveň museli zobrazovat také konkurenční nabídky a umožnit jejich nákup na jednom místě.
Největší změna se týká hlavně práv cestujících během přepravy. Pokud by během trasy došlo ke zpoždění a člověk kvůli tomu nestihl další návazný vlak jiného dopravce, měl by nově nárok na asistenci, přesměrování nebo vrácení peněz v rámci celé cesty. Ochrana by se tak vztahovala na celé spojení, nikoli pouze na jeden konkrétní úsek.
Dnes podobná pravidla většinou neplatí. Když si člověk pořídí jednotlivé části trasy odděleně, bere se každý doklad jako samostatná smlouva. Při komplikacích během přepravy tak cestující často zůstane bez nároku na náhradní spojení a nový lístek si musí zaplatit sám.
Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského, dnes národní dopravce řadu opatření, se kterými Evropa přichází, už dělá. „Například při zajištění návazných spojení pro cestující v mezinárodní přepravě při zpoždění. Zároveň dlouhodobě spolupracujeme s řadou železničních dopravců napříč Evropou s cílem nabídnout cestujícím co nejplynulejší a nejkomfortnější cestu bez ohledu na počet dopravců zapojených do přepravy,“ říká tiskový mluvčí společnosti.
Proti novince nic nemá ani soukromý dopravce RegioJet. „Bude záležet na tom, jak konkrétně bude legislativa vypadat. V tuto chvíli nabízíme přeshraniční spolupráci s ukrajinskými drahami, kdy zajišťujeme jízdenku na celou cestu. Součástí je rovněž garantovaný přestup. Budeme rádi, když se bude spolupráce s ostatními dopravci v budoucnu prohlubovat," uvádí mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
Jízdenka jako puzzle
Složitost odbavení patří mezi největší problémy mezinárodní železniční dopravy. Zatímco letenku přes několik států lze koupit během pár minut, u vlaků musí lidé často kombinovat různé weby dopravců a samostatně hledat jednotlivé části spojení.
Způsob nákupu podle odborníků ukazuje jednu z největších slabin současného systému. Zatímco běžný cestující očekává jednoduchou online rezervaci celé trasy podobně jako u letenek, některé mezinárodní jízdenky je stále nutné řešit přes specifické tarify nebo přímo na pokladně. I to je jeden z důvodů, proč Evropská komise tlačí na vznik jednoduššího a jednotnějšího systému napříč státy.
Podle EU zůstává hlavní překážkou roztříštěnost rezervačních systémů a silné postavení velkých národních společností, které mezi sebou často nesdílejí informace o spojích, cenách nebo dostupnosti míst.
Další komplikací jsou rozdílná pravidla v jednotlivých zemích. Některé státy nepoužívají povinné rezervace, jiné mají naopak všechny dálkové vlaky s povinnou místenkou a globální cenou pro konkrétní spoj. Existují i systémy s turnikety nebo povinným zadáváním osobních údajů na jízdenku. Typické je to například pro Nizozemsko.
Levnější spojení často zůstávají skrytá
Nejde ale jen o přestupy a oddělené rezervace. Velcí železniční dopravci často ve svých vyhledávačích nezobrazují konkurenční spoje, přestože mohou být levnější nebo rychlejší. Typickým příkladem je Rakousko. Státní ÖBB sice ve svém systému ukazuje konkurenční Westbahn, ale bez ceny a bez možnosti nákupu. Zákazník se tak o levnější variantě prakticky nemusí dozvědět a často automaticky koupí dražší spojení.
Nová pravidla mají přimět dominantní společnosti i velké rezervační platformy k většímu sdílení údajů o cenách, jízdních řádech nebo zpožděních. Evropská komise si od toho slibuje vznik propojeného systému pro rezervaci vlakových cest napříč státy. „Lze ale očekávat, že prodejní systémy se budou v budoucnu dále vyvíjet a upravovat tak, aby splnily specifické požadavky některých zahraničních dopravců,“ míní tiskový mluvčí Českých drah s tím, že společnost takové změny podporuje.
Ještě nějaký čas se ale cesty vlakem budou muset plánovat postaru. Odborníci doporučují nechávat si větší časové rezervy na přestupy, kontrolovat spojení přímo u jednotlivých dopravců a porovnávat ceny na více platformách. Rozdíly mezi nimi totiž mohou být výrazné.