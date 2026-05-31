Slovenská politika východu tlačí tamní IT byznys k přesunu do Česka
Geopolitická a regulatorní nejistota na Slovensku vede část IT firem k úvahám o přesunu do stabilnějšího Česka.
Firmy berou relokaci byznysu jako standardní řízení rizika, ne ideologické rozhodnutí.
Praha a Brno se stávají strategickou volbou pro škálování firem v regionu střední Evropy.
Ve své době to znělo jako ojedinělost, když se jeden z nejbohatších Slováků, spoluzakladatel antivirové firmy Eset Miroslav Trnka, rozhodl odejít ze země a přestěhovat do Česka. Jenže nyní je útěk jeho krajanů z IT scény horkým tématem. Kvůli politické situaci a nastavení prostředí pro byznys začali šéfové slovenských IT firem dokonce přemýšlet o přesunu nejen svých domácností, ale rovnou celého byznysu.
Trend je zatím opatrný. Zakladatelé posilují pozice firem v Praze či Brně, sami se stěhují. Ale pod povrchem to vře, na Slovensku vidí svou budoucnost stále nejasněji. „Nebylo by chytré tvářit se, že jde jen o pár nespokojených podnikatelů. Technologické firmy jsou dnes extrémně mobilní. Pokud se zhorší prostředí, přesun sídla, daňového domicilu nebo části operací není ideologická otázka, ale normální řízení rizika,“ popisuje František Volár, Chief Growth Officer ve slovenské firmě Labyrinth Labs.
Startup pomáhá klientům s migrací do cloudu, automatizací infrastruktury a s budováním škálovatelných platforem a je jednou z těch společností, které berou svoji expanzi do Prahy jako první možný krok k definitivnímu odchodu. „Česko je pro nás přirozenou volbou. Je blízko jazykově, kulturně i byznysově. Je to prostředí, kde se o moderní ekonomice nejen mluví, ale dá se v ní reálně podnikat. Na Slovensku namísto podpory inovací, výzkumu nebo růstu vidíme hlavně vyšší zatížení, administrativu a nejistotu v tom, jak bude podnikatelské prostředí vypadat za pár let,“ doplňuje.
Labyrinth Labs není ve svých úvahách sama, jak koneckonců František Volár naznačil. „Samozřejmě nás to už napadlo. Hlavním důvodem je lepší podnikatelské prostředí a méně byrokratických překážek oproti Slovenské republice. Vnímáme to jako širší problém. Nejde jen o to, že stávající firmy odcházejí, ale také o to, že nové firmy už často automaticky zvažují založení přímo v Česku,“ líčí Šimon Staňo, šéf startupu Daitable.
Významnější hráči si už hrají s myšlenkami na stěhování
Firma z Trnavy vyvíjí platformu pro inteligentní energetický management ve firmách a průmyslu – pomocí AI analyzuje spotřebu energií, predikuje výkyvy a pomáhá snižovat náklady i poruchy zařízení. Startup s valuací kolem čtvrt miliardy korun mimo jiné podpořil i kapitál českých Czech Founders VC.
GoodRequest také patří mezi významnější slovenské IT firmy s českým penězovodem – více než polovinu obratu už tvoří právě zde. Pomáhá firmám vytvářet moderní digitální produkty a aplikace. „Není to útěk. Je to odpovědnost vůči lidem, kteří u nás pracují. A vůči klientům, kteří od nás očekávají stabilitu na roky dopředu,“ odůvodňuje.
I on vidí v nastavení podmínek a s tím spojenou touhu po odchodu jako širší problém. „Jednoznačně. A není to jen IT, týká se to i dalších sektorů s vyšší přidanou hodnotou,“ říká Tomáš Lodňan, CEO GoodRequest.
Dopad hrozícího trendu na svoji zemi vidí dvojí – ekonomický i společenský. „Mizejí firmy, které spolufinancují univerzity, podporují komunity a vychovávají další generaci lídrů. Slovensko se tak může dostat do role čistě subdodavatelské ekonomiky, bez vlastního produktu a vlastní inovační agendy,“ obává se.
Vezmou si Babiš a spol. slovenské varování k srdci?
Co se na Slovensku vedle proklamovaného vstřícného přístupu k Ruské federaci vedoucí válku na Ukrajině stalo, by mělo být varováním pro českou vládu. Letos tamní kabinet přišel se sérií změn: zvýšilo se zdravotní pojištění pro zaměstnance i živnostníky o jedno procento, sociální odvody se počítají z vyššího daňového základu. Otázkou je ale také dostupnost vzdělaných zaměstnanců. Podle Institutu vzdělávací politiky studuje v zahraničí každý pátý slovenský vysokoškolák, což je čtyřnásobek průměru EU. Až 70 procent z nich odchází do České republiky, přičemž domů se vrací pouze 40 procent, mezi nejlepšími studenty ještě méně.
Kvalifikovaná pracovní síla byla koneckonců i motivem významného slovenského herního studia Pixel Federation. To v létě 2021 otevřelo svou první českou pobočku v Brně. Důvodem pro expanzi byl právě nedostatek vývojářů na Slovensku.
Horší časy pro slovenský byznys dokládají i statistiky za loňský rok. Z hlediska vývoje firem a živností patřil rok 2025 k nejslabším za poslední roky. Zaniklo v něm nejvíce firem za posledních šest let a zároveň vzniklo nejméně živností za stejné období, přičemž živností opět zaniklo více, než jich vzniklo. Vyplývá to z online statistiky vzniku a zániku firem a živností portálu FinStat. Konkrétně: V roce 2025 vzniklo přes 24 tisíc společností a zaniklo jich 7708, zatímco v roce 2024 vzniklo 20 576 firem a zaniklo jich 5923.