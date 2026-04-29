Veřejnoprávní stanice bude ve velkém propouštět. Až 2000 zaměstnanců skončí v BBC
Britská veřejnoprávní stanice BBC plánuje propustit až 2000 zaměstnanců, což představuje více než desetinu její pracovní síly. Podle britských médií jde o největší rušení pracovních míst za posledních 15 let. Opatření přichází krátce před tím, než se v květnu do role předsedy BBC postaví bývalý manažer Google Matt Brittin.
Propouštění oznámilo vedení zaměstnancům na interním shromáždění. Manažer odpovědný za obsah a transformaci Rhodri Talfan Davies uvedl, že jde o součást širšího úsporného plánu, který má během příštích dvou let snížit náklady o 500 milionů liber, tedy zhruba 14 miliard korun. „Musíme se rozhlédnout všude a při takové částce budeme nevyhnutelně stát před zásadními a obtížnými rozhodnutími,“ uvedl.
Pod tlakem změn financování jsou v současné době i česká veřejnoprávní média. Ministr kultury Oto Klempíř prosazuje návrh zákona, který by převedl financování Česká televize a Český rozhlas z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Současně by ale obě instituce přišly už v příštím roce zhruba o 1,4 miliardy korun. Návrh vláda obhajuje jako krok k větší stabilitě a „plné nezávislosti“ médií, odbory i část odborné veřejnosti jej však ostře kritizují. Varují před rizikem politického vlivu přes rozpočtové financování i před dopady na rozsah veřejné služby, včetně omezení kulturní produkce a dalších činností, které jsou dnes z velké části hrazeny právě z poplatků.
Stanice musí uspořit desetinu výdajů
Na tlak na snižování nákladů upozorňuje vedení BBC dlouhodobě. Generální ředitel Tim Davie letos v únoru uvedl, že stanice musí během tří let snížit roční provozní výdaje přibližně o desetinu ze současných šesti miliard liber.
BBC zároveň čelí problémům s financováním. Z koncesionářských poplatků loni získala přibližně 3,8 miliardy liber, přičemž roční poplatek se letos zvýšil z 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber pocházejí z komerčních aktivit a grantů. Rostoucí počet domácností se však placení poplatků vyhýbá nebo službu ruší a přechází ke komerčním televizím a streamovacím platformám.
Na situaci reaguje i britská vláda, která otevřela debatu o budoucím modelu financování veřejnoprávní stanice. Ve hře je například zavedení předplatného nebo reklamy. Jedna z variant počítá s hybridním systémem, kdy by zpravodajství, publicistika, dokumentární či dětské pořady zůstaly hrazeny z poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně atraktivnější obsah, například dramatická tvorba, by byl dostupný v rámci placeného modelu.