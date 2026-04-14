Klempíř představil, jak nově financovat Českou televizi i Český rozhlas. Obě instituce si pohorší
- Vláda chce zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu.
- Česká televize a Český rozhlas by měly příští rok dostat dohromady 7,8 miliardy korun, méně než letos čekají z poplatků.
- Proti změně se staví vedení obou veřejnoprávních médií.
Česká televize a Český rozhlas podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun.
ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy. Klempíř dnes vládní návrh zákona o médiích veřejné služby představil na tiskové konferenci. Vedení obou veřejnoprávních médií už dříve řeklo, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku nesouhlasí.
Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.
Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.