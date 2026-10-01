WhatsApp zavádí rodičovskou kontrolu. Co mohou dětem zatrhnout a k čemu se nedostanou?
- Aplikace umožní rodičům sledovat, jak ji jejich děti používají.
- Možnosti kontroly však budou omezené, rodiče se zdaleka nedostanou ke všemu.
- Firma novinkou reaguje na sílící snahy o vyšší ochranu dětí na sociálních sítích a komunikačních platformách.
Nástroj rodičovské kontroly zavádí komunikační platforma WhatsApp po celém světě. Jeho nasazení bude postupné, takže nemusí být k dispozici ve všech zemích hned od 1. října. Kontrola je ale dobrovolná a značně omezená.
Nový nástroj dává rodičům řadu možností, například mohou dostat upozornění, když jejich dítě vstoupí do skupiny nebo ji opustí. Umožní jim také rozhodovat o nastavení soukromí účtu svého dítěte. Rodiče budou moci nastavení kontroly kdykoli upravit nebo vypnout, a to pomocí kódu PIN. Minimální věk pro používání WhatsAppu je 13 let, v některých zemích ale může být vyšší.
Mezi nové nástroje ochrany soukromí patří možnost zvolit, kdo může vidět profilovou fotografii dítěte a kdo ho může přidávat do skupin. Rodiče mohou také zvolit, jak bude jejich teenager používat funkci Kanály (Channels), která organizacím a veřejně známým osobnostem umožňuje rozesílat obsah. Mohou také zvolit mezi výchozím nastavením 13+ pro Meta AI, volitelného asistenta s umělou inteligencí integrovaného do aplikace, a přísnější možností Omezený obsah (Limited Content).
WhatsApp na svém blogu upřesnil, že rodiče nebudou moci zobrazovat zprávy, které jejich dítě odesílá a přijímá. Stejně jako hovory zůstanou zprávy soukromé a budou chráněny koncovým šifrováním.
„Všechny tyto kontroly jsou navrhovány tak, aby podporovaly otevřenou komunikaci mezi rodiči a teenagery o tom, jak WhatsApp používat, a zároveň zachovávaly soukromí osobních zpráv všech uživatelů,“ uvedla společnost.
Analytik sociálních médií Matt Navarra označil za „zjevnou slabinu“ fakt, že rodičovská kontrola je pouze na dobrovolné bázi. Tento krok je podle něj pro společnost Meta poměrně výhodný, protože snižuje její závislost na ověřování věku tím, že část odpovědnosti přenáší na rodiče a teenagery.
„Meta se snaží ukázat regulátorům, že máme systém na ochranu dětí, máme rodičovskou kontrolu a zavádíme ji napříč našimi platformami,“ řekl podle BBC Navarra. „Velkou nezodpovězenou otázkou je, zda ji skutečně začne používat dostatek rodin,“ dodal.
Tlak na firmy sílí
Ke změnám dochází v době, kdy vlády a regulační orgány zvyšují tlak na technologické společnosti, aby změnily způsob svého fungování, a lépe tak chránily děti, které jejich platformy používají.
Například v Británii vláda v červnu oznámila, že plánuje zakázat sociální sítě osobám mladším 16 let, omezení by mělo začít platit v březnu 2027. Uvedla, že k ověření věku uživatelů sociálních sítí se budou využívat „vysoce účinná“ opatření pro ověřování věku. WhatsApp je v současnosti ze zákazu vyňat, protože vláda jej považuje za komunikační službu.
V Česku předseda vlády Andrej Babiš v únoru řekl, že podporuje zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, a to po vzoru Francie. Spíše k zákazu se přikláněl i prezident Petr Pavel.
Evropská komise představila v polovině září návrh EU KIDS Act, který by na úrovni celé Evropské unie zakázal používat platformy dětem mladším 13 let a stanovil minimální věk 15 let pro samostatné založení účtu. U mladších by byl potřeba souhlas rodičů.