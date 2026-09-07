WhatsApp zpoplatní část zpráv. Kdo a proč bude muset od října platit?
- Nejpopulárnější komunikační aplikace na světě začne od října účtovat poplatky za další typ zpráv.
- Dotkne se to hlavně firem, které pomocí aplikace komunikují se svými zákazníky. Pro běžné uživatele zůstává zasílání zpráv zdarma.
- Společnost Meta hledá nové příjmy kvůli vysokým nákladům na rozvoj umělé inteligence.
Aplikaci WhatsApp využívá devět z deseti Čechů a také stále více firem. Od 1. října je čeká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Ovlivnit to může především komunikaci mezi firmami a jejich zákazníky. Změna se zatím týká jen verze WhatsApp Business Platform. Tu využívají zejména e-shopy, banky, mobilní operátoři nebo zásilkové společnosti.
Zásadní novinkou je zavedení takzvaného 24hodinového zákaznického okna. Když nyní klient firmě napíše, může během 24 hodin reagovat zdarma. Od října bude firma právě za tyto zprávy platit, stejně jako za servisní zprávy, například potvrzení objednávky nebo informace o jejím doručení.
Pro firmy, které přes WhatsApp komunikují s velkým počtem klientů, to může znamenat citelné zvýšení nákladů. Mohou je proto promítnout do svých cen, případně mohou omezit odesílání automatických odpovědí nebo zavést limity na počet zaslaných zpráv.
Většina zpráv zůstává zdarma
Běžných uživatelů se změna netýká, posílání zpráv mezi členy rodiny, přáteli či kolegy zůstává v základní verzi WhatsAppu bezplatné. Nemusí to tak ale zůstat natrvalo. O alespoň částečném zpoplatnění populární aplikace společnost Meta opakovaně uvažovala.
Letos zavedla měsíční předplatné za „exkluzivní funkce“, mezi které počítá třeba možnost organizovat si chaty, vytvářet vlastní ikony, samolepky nebo vyzváněcí tóny a přizpůsobit si tak aplikaci svému vkusu. Pro české zákazníky vyjde předplatné na zhruba 60 korun měsíčně.
WhatsApp používají více než tři miliardy lidí ve více než 180 zemích. Roční tržby se pohybují kolem 2,5 miliardy dolarů (zhruba 60 miliard korun), hlavním zdrojem příjmů jsou právě poplatky účtované firmám.
Technologický gigant Meta ale kvůli obrovským nákladům na rozvoj umělé inteligence hledá další zdroje. Jen letos do ní hodlá investovat 145 miliard dolarů – především do nákupu pokročilých čipů a budování nových datových center.