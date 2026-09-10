WhatsApp přestane na některých mobilech fungovat. Dotkne se to i oblíbených samsungů
- Aplikace už nepůjde spustit na jedné ze starších verzí operačního systému Android.
- Pokud není pro mobil dostupná aktualizace systému, jediným řešením je pořízení nového přístroje.
- Konec postihne i některé modely od Samsungu, Motoroly nebo Googlu.
Majitelé starších mobilních telefonů s Androidem přišli o nejoblíbenější komunikační aplikaci WhatsApp. Firma Meta z bezpečnostních důvodů ukončila podporu pro systém Android 5 „Lollipop“. Aplikaci nebude možné používat, a dokonce ani spustit.
Pátou generaci systému Android vydal Google koncem roku 2014. Dostaly ji třeba oblíbené topmodely Samsungu S4 až S6 a od nich odvozené řady, první modely řady A a J nebo některé tablety. A také celá řada mobilů Motorola, Sony, HTC, LG, Asus nebo Nexus od Googlu.
Většina modelů později získala možnost aktualizace na vyšší verzi, a pokud toho lidé využili, mohou používat WhatsApp i nadále. Problém naopak budou mít ti, kteří na Android 5 přešli z nižších verzí a další aktualizaci systému už jim výrobce nenabídl. Pokud chtějí dál používat WhatsApp, prakticky jediným řešením je pro ně pořízení nového přístroje.
Není jasné, kolika uživatelů v Česku se problém dotkne. Například server Chip na základě dostupných statistik hrubě odhadl jejich počty na „nižší desítky tisíc lidí“. Horší to bude v rozvojových zemích, kde se starší modely stále používají ve velkém.