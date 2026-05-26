Trable Pana Neviditelného. Kampelička bojuje o miliony u bývalé hlavy pražských muslimů
Bývalý vlivný představitel pražských muslimů dluží vyšší desítky milionů korun, které se investorům nedaří získat zpět.
Dluží známé kampeličce i tuzemské crowdfundingové platformě.
Loni čelil podnikatel i obžalobě za hanobení rasy.
Známá česká crowdfundingová platforma mu na jeho projekty půjčila desítky milionů korun. Další desítky dodala jedna z největších tuzemských kampeliček. Nyní už měsíce marně čekají na jejich vrácení. Řeč je o Panu Neviditelném. Vedle svého byznysového impéria čítajícího více než desítku firem podnikajících od zdravotnického turismu přes obchod po investice byl přitom navíc téměř pět let symbolem Islámu v Česku. Řídil totiž Muslimskou obec v Praze. Právě v té době získal od novinářů zmíněnou přezdívku, kterou nyní ke své nelibosti potvrzují i věřitelé.
Letos osmapadesátiletý Mohamed Abdel Mageed byl jedním z nejdéle sloužících představených Muslimské obce v Praze, řídil ji od června 2014 do února 2019. V prosinci roku 2015 mu portál HlídacíPes.org přiřkl přezdívku Pan Neviditelný poté, co Mageed nenaplnil očekávání, že bude tváří pražských muslimů v době, kdy v Evropě rezonovala migrační krize a rostly obavy z islámského radikalismu. Mageed však zvolil přesně opačnou strategii a zcela se odstřihl od médií, neposkytoval rozhovory, nevydával prohlášení a na dotazy novinářů nereagoval. V posledním roce takto vystupoval i vůči věřitelům jedné ze svých firem.
