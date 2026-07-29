Dva měsíce po nasazení systému jsme dosáhli expedičního rekordu, říká Pavel Štengl z Budějovického Budvaru
Budějovický Budvar dokončil klíčovou modernizaci IT a přešel na cloudový systém SAP S/4HANA, který postupně zavádí i ve svých zahraničních dceřiných firmách.
Dva měsíce po nasazení nového systému pivovar dosáhl expedičního rekordu a bez výpadků zvládl souběh Eura, olympiády i hokejového šampionátu.
Ředitel IT technologií a procesních inovací Budějovického Budvaru Pavel Štengl vysvětluje, proč musel projekt vést finanční ředitel a jak pivovar digitalizuje logistiku bez papírových dokumentů.
Národní podnik Budějovický Budvar dokončil modernizaci klíčových IT systémů, která ovlivnila fungování celého podniku. Od plné digitalizace si firma slibuje zjednodušení práce a zvýšení efektivity. Už nyní překonává své dřívější výsledky.
„Dva měsíce po nasazení nového systému jsme dosáhli expedičního rekordu a zvládli tři velké události, které se v Evropě sešly. Světový šampionát v hokeji, který probíhal v Česku, olympijské hry v Paříži a fotbalové Euro v Německu,“ vyjmenovává Pavel Štengl. „Od té doby jsme rekord ještě párkrát překonali, naposledy před Vánoci,“ dodává.
Zavedení nového systému hodnotí jako velký úspěch, čehož si podle něho všímají i další aktéři českého průmyslu. „Děláme s nimi workshopy a radíme jim, jak na to,“ konstatuje.
Ne IT šéf, ale člověk z byznysu
Za klíč k úspěchu považuje Štengl jmenování jednoho silného člověka, který bude mít projekt na starost: „Celá firma by měla pochopit, že to není IT projekt, ale byznysová procesní transformace. Proto by projektovým sponzorem neměl být šéf informatiky, ale člověk z byznysu. Nejlépe finanční ředitel jako v našem případě,“ doplňuje. To dnes radí i dalším zájemcům o procesní transformaci. Stejně jako vytvoření kompetenčního týmu, do kterého v Budvaru vybrali šest kolegů z každé oblasti společnosti.
Největší impuls pro změnu přišel v roce 2020. „Do firmy jsem nastoupil během prvních pandemických lockdownů. Pivovar byl tehdy v prvních fázích digitální transformace, zaváděl se systém pro vzdálenou komunikaci mezi lidmi,“ přibližuje ředitel IT technologií a procesních inovací. Situaci komplikoval v té době už poněkud zastaralý podnikový systém. Na řadu rychle se vyvíjejících procesů nestačil.
„Proto jsme začali uvažovat o modernějším systému,“ pokračuje s tím, že hlavní požadavky zahrnovaly především cloudové řešení, širokou partnerskou síť v Česku a také byznys model pro oblast potravin a nápojů. Nejlépe z toho nakonec vyšel systém SAP S/4HANA.
Logistika bez papírových dokumentů
První fázi nasazení nového systému v Budvaru dokončili před dvěma lety, nyní zahajují další. Ta by měla zahrnout přenesení systému i na zahraniční dceřiné společnosti, které sídlí na Slovensku, v Německu a Velké Británii. „Cílem je mít všude stejné procesy, odchylky plánujeme jen tam, kde to bude nutné z pohledu legislativy. Tedy například v daních a účetnictví,“ upřesňuje Štengl.
Důležitým tématem se přirozeně stala logistika, protože Budvar vyváží své pivo do víc než sedmdesáti zemí. Dnes už je digitalizovaná většina kroků od samotné výroby až po předání piva distributorovi nebo přímo do hospody. V letošním roce pivovar pracuje i na spuštění pilotního programu, který nahraje potřebná data řidičům přímo do mobilu, a během přepravy se tak zcela obejdou bez papírových dokumentů.
„Aktuálně řešíme také nasazení umělé inteligence ve výrobě a logistice, vidíme tam zajímavé možnosti využití,“ přibližuje další cestu Budějovického Budvaru jeho IT ředitel.