Česká AI gigafactory má silného parťáka. Firma konkurující Mikolovovi a Beckovi získala dalších 12 miliard
- Partner ČRA pro AI gigatovárnu se stal jednorožcem.
- Multiverse chce do české AI gigatovárny investovat přes miliardu korun a dodat software pro efektivnější provoz AI.
- Technologie Multiverse zmenšuje AI modely až o 90 procent, čímž snižuje náklady na provoz i spotřebu energie.
České Radiokomunikace (ČRA) koncem června získaly zelenou od vlády a mohou se ucházet o jednu z takzvaných gigatováren pro umělou inteligenci, tedy obří datacentrum plné AI čipů, které na trh dodává hlavně firma Nvidia. Projekt za desítky miliard korun bude vyžadovat minoritní financování z veřejných peněz. Většinu ale poskytne soukromý sektor.
ČRA pro tyto účely sehnaly partnera ze Španělska, který by měl přispět více než miliardou korun. Startup z města San Sebastián teď získal investici ve výši 570 milionů dolarů, asi 12 miliard korun, a stal se jedním z nejhodnotnějších v Evropě. Částečně také konkuruje firmě BottleCap AI Tomáše Mikolova a Jaroslava Becka.
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