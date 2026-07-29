Rodiny i firmy přestaly nakupovat nábytek. Končí kvůli tomu velká jména
- Náklady na výrobu a prodej nábytku rostou, zatímco zákazník šetří.
- Tahle složitá rovnice se stává neřešitelnou pro čím dál více známých firem z řad menších i větších výrobců a prodejců domácího vybavení.
- Insolvence, krachy nebo dobrovolné konce se množí na Slovensku i v Německu. I v Česku firmy bijí na poplach.
Výhodně zhotovit a prodat židli, skříň nebo postel je v poslední době čím dál náročnější i pro zaběhlá a dobře známá jména z branže. Výrobci a prodejci nábytku se potýkají s vážnými problémy v celém regionu, Česko nevyjímaje.
O ochranu před věřiteli nedávno požádal jeden z největších slovenských výrobců Decodom z Topoľčan, patrně ho čeká restrukturalizace. Asko zase zavírá prodejnu v nitranském obchodním centru Galerie a spustilo výprodej zboží. Tamní web regiony.sk upozorňuje, že nemusí zůstat u jednoho zavřeného obchodu, protože firma na Slovensku dlouhodobě prodělává – za posledních pět let činí ztráta v přepočtu téměř půl miliardy korun.
„Ti šťastnější počítají ztráty, jiní museli s byznysem skončit úplně a zanechali nemalé dluhy. I tak v poslední době vypadá situace nábytkářů na Slovensku. Do konkurzu spadlo více menších hráčů, nezůstává ale jen při nich,“ píše tamní verze magazínu Forbes. Z větších společností kupí statisícové eurové ztráty na tamním trhu například i Sconto.
Nábytek se nevyplácí
O desítkách insolvencí reportují také média v Německu. Návrh na ni podal Okresnímu soudu v Bielefeldu i tradiční prémiový výrobce skříní a dalšího nábytku Interlübke. Společnost hledá investora, provoz ve východním Vestfálsku zatím pokračuje.
„Bezprostředním spouštěčem insolvence byla válka v Íránu,“ řekl ekonomickému časopisu WirtschaftsWoche spolumajitel firmy Ralf Oehmke. Zatímco před útokem USA a Izraele z konce února se barel ropy obchodoval okolo sedmdesáti dolarů, po útoku zdražil na více než sto dolarů. Náklady Interlübke na vytápění továrny olejem tak rapidně vzrostly, stejně jako ceny, které platí speditérům, dodavatelům dřeva nebo barev.
„Zvyšují je na týdenní bázi,“ tvrdí Interlübke. Hlavně u dřevotřísky, skla, kovových dílů, lakování nebo sušení dřeva je výroba nábytku energeticky náročná. Do cen pěn, plastů, lepidel, laků, fólií, textilií či obalů se zase promítá dražší ropa.
Po více než sto letech na jaře skončil i berlínský rodinný obchod Möbel Hübner. Společnost se rozhodla dobrovolně zavřít kvůli klesajícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurenci z online světa. Do insolvenčního řízení vstoupil v červnu také výrobce matrací z Warburgu Bönning Sommer, bavorský producent čalouněného nábytku Himmola Polstermöbel zase prochází restrukturalizací.
Potíže hlásí IKEA i celý český trh
„Bohužel musím připustit, že problémy cítíme i na tuzemském trhu,“ říká tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Příběhy jednotlivých firem z řad menších i větších výrobců nebo prodejců se pochopitelně liší, mají ovšem jednotící prvek.
Zatímco náklady na energie nebo materiály významně rostou, zákazníci krotí své výdaje, a to jak ti řadoví, tak firemní. I proto že často nakupovali v nejhorších fázích pandemie covidu-19 a nyní další útraty odkládají. Vliv mohou mít i dražší hypotéky a omezené množství rodin, které se přesouvá do nového bydlení. „Čeští výrobci dělají nábytek povětšinou na zakázku, takže závisejí především na apetitu firem. Typicky se jedná o vybavení kanceláří nebo třeba hotelů. A i tito zákazníci šetří,“ konstatuje Lukeš.
Obchodníci také pozorují změnu spotřebitelského chování zejména u mladší generace. „U části našich mladších zákazníků vidíme, že častěji investují do zážitků než do vybavení domácnosti. Svou roli hraje také horší dostupnost hypoték a rostoucí podíl nájemního bydlení, s čímž souvisí i větší zájem o udržitelnost a nákup nábytku z druhé ruky,“ říká Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka ASKO – NÁBYTEK pro český trh.
Náročné tržní prostředí neustála například česká rodinná firma Katalpa, která se od roku 2002 specializuje na výrobu kuchyní a nábytku na míru. V polovině června na sebe podala insolvenční návrh. „S hlubokým politováním vám musíme oznámit, že se naše společnost dostala do složité finanční situace, kterou již nebylo možné vyřešit běžnými mechanismy,“ uvedla na svém webu.
Naráží také IKEA. V uplynulém finančním roce se jí propadl čistý zisk na českém trhu o 36 procent na 748 milionů korun, a to při tříprocentním růstu tržeb na rekordních třináct miliard. „Retailový a nábytkářský trh dlouhodobě čelí tlaku rostoucích nákladů a narušených dodavatelských řetězců v důsledku globálních událostí. Naším hlavním cílem je i v ekonomicky náročných obdobích zpřístupnit kvalitní vybavení domácnosti co nejvíce lidem,“ odpovídá na dotazy e15 František Šašek, manažer komunikace pro český, slovenský a maďarský trh.
To v praxi mimo jiné znamená, že IKEA upravuje svůj obchodní model. V době, kdy je zákazník zdrženlivější, nehodlá spoléhat pouze na to, že se vypraví do velkých obchodních domů na okraje měst, místo toho se mu chce podbízet menšími prodejnami blíž centru.
„Patrně nás dobíhá menší počet v minulosti rozjetých projektů ve stavebnictví. Často soutěžíme o dodávky nábytku ve veřejných zakázkách. Na nich je bohužel vidět, že například školství nebo zdravotnictví nyní brzdí útraty,“ vysvětloval zhoršené hospodaření David Čermák, obchodní zástupce Profil Nábytku. Tržby rodinného podniku z Humpolce s třicetiletou tradicí se podle odhadu meziročně propadly z 301 milionů asi o pětinu, zisk se snížil ze sedmi milionů na dva.
V pátek zveřejněná data Českého statistického úřadu nicméně nenaznačují, že by se důvěra spotřebitelů v ekonomiku dramaticky propadala. „Index v posledních čtyřech měsících kolísá a spíše stagnuje. Přesto je ale stále mírně nad hodnotou z loňského července. Domácnosti tedy i přes nejistotu ohledně budoucího vývoje cen a ekonomiky vnímají svou situaci lépe než před rokem,“ komentuje vývoj analytik společnosti Provident Financial Petr Javůrek.