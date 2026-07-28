Česká firma je poprvé mezi 500 největšími na světě. EP Group vyskočila na 179. příčku
- Poprvé v historii se česká firma probojovala mezi 500 největších na světě.
- EP Group Daniela Křetínského obsadila 179. příčku s tržbami přes 75 miliard dolarů.
- Díky EP Group se mezi sídla největších firem světa poprvé dostala i Praha.
Poprvé v historii se česká firma dostala mezi 500 největších na světě. Americký ekonomický magazín Fortune dnes zveřejnil svůj tradiční žebříček Fortune Global 500. V něm srovnává firmy podle dosažených tržeb. EP Group (EPG) Daniela Křetínského (spolumajitele provozovatele webu e15.cz) se dostala na 179. příčku s tržbami 75,387 miliardy dolarů (1 604 miliard korun). Pro srovnání: státní rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2 118 miliard korun. Skupina EPG drží mimo jiné podíly v britské Royal Mail, ve Slovenských elektrárnách, ve francouzské obchodní síti Casino nebo ve francouzské energetické společnosti TotalEnergies.
V žebříčku je 14 dalších zemí, které v něm stejně jako Česká republika mají jen jednu jedinou firmu. Jsou mezi nimi například Saúdská Arábie, Katar, Polsko, Rakousko nebo Thajsko.
Americká dominance
První desítce dominují americké firmy, mezi něž se dokázaly propracovat jen dvě čínské firmy a jediná saúdskoarabská společnost v celém žebříčku – ropný gigant Saudi Aramco, který se pravidelně umisťuje i na nejvyšších příčkách žebříčků podle tržní kapitalizace.
Jedničkou je Amazon Jeffa Bezose. Následuje americký obchodní řetězec Walmart. Trojkou je čínská státní energetická společnost State Grid. Na čtvrté pozici je americká pojišťovací skupina UnitedHealth Group. Pak už následuje zmíněné Saudi Aramco. Šestý je Apple a za ním na sedmé pozici největší americký distributor léků a poskytovatel zdravotních služeb McKesson. Osmičkou je majitel Googlu, společnost Alphabet. Za ní následuje další americký poskytovatel zdravotních služeb CVS Health. První desítku uzavírá čínská China National Petroleum.
Americké firmy jsou v žebříčku zastoupeny nejsilněji od finanční krize v roce 2008. Dostalo se jich tam 141, což je o tři více než v předchozím roce. Americké společnosti dohromady dosáhly tržeb 15,5 bilionu dolarů. Světovou dvojkou je takzvaná Velká Čína, do níž Fortune řadí vedle samotné Číny i Hongkong, Macao a překvapivě také Tchaj-wan. Na rozdíl od USA ale počet jejích zástupců mezi první pětistovkou světa loni klesl o osm firem a je nejnižší od roku 2018.
Praha poprvé mezi sídly největších
Největší firmy světa jsou rozprostřeny do 36 států a sídlí ve 242 městech, mezi nimiž je poprvé díky EPG i Praha. První pětku tvoří Peking, Tokio, New York, Londýn a Paříž. V této pětici sídlí dohromady celá čtvrtina firem z TOP 500. Zajímavé je, že přes krizi a potíže, kterými v posledních letech procházejí Francie a Velká Británie, zůstávají Londýn i Paříž oblíbenými místy pro sídla největších firem světa. Paříž se do první pětky vrátila poprvé od roku 2021.
Nejrychleji rostoucím sektorem, z něhož pocházejí největší firmy, jsou nepřekvapivě technologie. Třicet osm firem z tohoto oboru zvýšilo loni tržby alespoň o 20 procent. Zároveň jde o sektor, v němž nejvíce rostly nejen tržby, ale i zisky. Nejziskovější firmou světa je majitel Googlu Alphabet, který loni vydělal 132 miliard dolarů.
Přes 100 miliard dolarů čistého zisku vykázaly loni i další tři americké technologické firmy: Nvidia, Apple a Microsoft. Přes velmi rychlý vzestup technologických firem mají ale v žebříčku stále prvenství finance se 123 firmami. Následuje energetika se 77 společnostmi, technologie, výroba aut a strojů s 38 firmami a zdravotnictví s 31 firmami.
Pohled na obory, v nichž se největší firmy rodí, ukazuje, proč se do žebříčku dokázala dostat EP Group, která spojuje energetiku, distribuci a průmysl. Skupina Daniela Křetínského je na 179. místě nováčkem. Kromě ní v TOP 500 debutuje jen dalších 13 firem z celého světa. Dalších 11 se do žebříčku po absenci v předchozích letech vrátilo.