Už žádná tajemná kazítka. Všechny spotřebiče půjde opravit a dostanou svůj digitální pas
- Vláda schválila návrh zákona, který má prodloužit životnost výrobků.
- Jde o transpozici směrnice Evropské unie.
- Takzvaný digitální pas by měl obsahovat veškerá relevantní data o výrobku včetně způsobu, jak zařízení opravit.
Stává se to poměrně často. V momentě, kdy vyprší lhůta pro reklamaci, se výrobek rozbije. Studie, která by to potvrzovala, neexistuje, přesto se na to rozhodla reagovat Evropská unie a nyní také Česko. Vláda odsouhlasila návrh zákona, který se zabývá životností výrobků. Ty by tak do budoucna měly být odolnější, měly by se dát snadno opravit a měly by mít také svůj digitální pas.
Evropská komise předložila návrh o takzvaném ekodesignu výrobků už v březnu 2022. „Opatření směřuje k tomu, aby do roku 2030 byla významná část výrobků dostupných v EU navržena tak, aby měly dlouhou životnost, byly energeticky účinné a účinně využívaly zdroje, aby byly opravitelné a recyklovatelné s upřednostněním recyklovaných materiálů. Dále aby spotřebitelé měli přístup k informacím, které potřebují k tomu, aby činili udržitelnější rozhodnutí,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.
„Konkrétní požadavky bude postupně podle jednotlivých typů výrobků zavádět Evropská komise po projednání s členskými státy a výrobci. To znamená, že pravidla pro jednotlivé výrobky začnou platit až později,“ upřesňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
Legendární kazítka ve středu pozornosti
Často je regule spojována s takzvanými kazítky, které výrobci používají, aby zkrátili životnost výrobků. Nyní zákon, který se s tím vypořádává, přijímá také Česko. Aktuálně se týká oděvů a dalších textilních výrobků, nábytku, matrací, pneumatik a také elektroniky. U těch všech je nyní podle Evropské komise velký prostor pro zlepšení.
„Jedno kazítko jako takové neexistuje, jde spíš o řízenou nekvalitu. Je to tedy dáno designem toho výrobku, který může být například plastový, a tak nejde rozdělat, a tím pádem ani opravit,“ vysvětluje Jan Charvát, zakladatel Opravárny, která funguje v Pražské tržnici. Zároveň stojí i za neziskovou organizací Opravme Česko, která sdružuje na dva tisíce opravářů.
U těchto výrobků by měly existovat takzvané ekodesignové požadavky, které bude upravovat samotná komise. V zásadě by mělo jít o několik parametrů, které se budou týkat například trvanlivosti. Dále jde o možnost výrobky opravit, výrobci tak budou muset dát po nějakou dobu k dispozici náhradní díly, stejně jako návod k opravám a údržbě. Produkty bude muset být možné demontovat a zase zpátky smontovat.
Zároveň by zboží mělo být konstruováno tak, aby ho bylo možné modernizovat, repasovat či renovovat a znovu tak používat. Společnosti by se tak měly vyhnout takovým řešením, která nějak brání opětovnému využití věcí.
Podle Charváta z Opravárny se každopádně situace u některých výrobců zlepšuje. Důvodem je právě legislativa a také to, že to lidé začínají více vnímat. „Podobně jako se lidé naučili orientovat ve štítcích energetické náročnosti, začínají se zajímat i o kvalitu. Část společnosti si uvědomuje, že když si koupí to nejlevnější zboží, dlouho jí nevydrží,“ uvádí Charvát.
Digitální pas pro každou pračku
Jednotlivé výrobky by měly být také opatřeny digitálním pasem. „Cílem je zpřístupnit veškerá relevantní data týkající se výrobku na jednom místě a zajistit jejich dostupnost během celé životnosti výrobku,“ uvádí návrh.
Spotřebitelé by tak měli mít k dispozici návody k instalaci, užívání, údržbě a k opravám. Pas ponese rovněž informace o tom, v jaké výkonnostní třídě produkt je, jaké obsahuje látky vzbuzující obavy nebo o tom, jak s výrobkem nakládat, když dožije. Informace by stejně tak měly sloužit také opravnám.
Podle vlády by měl mít digitální pas podobu QR kódu, případně čárového kódu nebo vodoznaku. V budoucnu by se opatření mělo rozšířit prakticky na veškeré zboží, které se do Evropy dováží. Výjimku mají například potraviny, krmiva, léky či živé rostliny a živočichové.
Už žádné ničení oděvů
Nový zákon se ale snaží reagovat také na likvidování neprodaného zboží, od kterého se bude snažit jednotlivé výrobce odrazovat. Nově budou muset zveřejňovat informace o zboží, které bylo vyřazeno jako neprodané, a to i s dodatkem, o kolik šlo kusů a v jaké hmotnosti. Zároveň budou muset společnosti sdělit, jaká opatření proti ničení výrobků přijaly.
„Současně bude Evropská komise zmocněna zakázat zničení určitých kategorií neprodaného spotřebního zboží. Už nyní je tento zákaz zakotven ve vztahu k oděvům, oděvním doplňkům a obuvi. Postupně budou přidány další kategorie výrobků, jako první pravděpodobně elektronická zařízení,“ uvádí návrh.