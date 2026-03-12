Zůstává pesimistou. Budoucí výhled hospodaření ČEZ je horší, než jsem čekal, říká analytik Raška
- Energetický gigant ČEZ sice udržel zisky na horní hranici svých očekávání, jeho nejnovější vyhlídky do budoucna ale analytika Jana Rašku z Fio banky nepřesvědčily.
- Podle něj trh sám o sobě míří k nevyhnutelnému pádu provozní ziskovosti, který nemusí zvrátit ani probíhající válka na Blízkém východě.
- Do budoucna bude zásadní, zda a kdy dojde k potenciální restrukturalizaci. „Vláda svůj záměr transformovat ČEZ neustále opakuje, takže se stále více přikláním k tomu, že k něčemu asi dojde,“ říká Raška a načrtává dva možné scénáře.
Ukazatel zisku EBITDA dosáhl hodnoty 137 miliard korun, meziročně o 0,4 miliardy korun méně. Čistý zisk meziročně klesl o 1,7 miliardy korun na 27,4 miliardy korun, což ČEZ vysvětluje hlavně vyššími odpisy z akvizice GasNet a pak vlivem zrychlených odpisů uhelných aktiv. Pravdou ale je, že výsledek je na horní hranici predikce z listopadu. Co jste čekal vy?
Výsledky hospodaření za poslední kvartál roku 2025, potažmo za celý rok 2025, byly v souladu jak s mým očekáváním, tak tržním konsensem. Nepřekvapily. ČEZ podle předpokladů analytiků naplnil své celoroční cíle na horní hranici rozpětí. Obecně ČEZ zažil na provozní úrovni hospodaření vydařený rok, EBITDA zisk ve výši 137 miliard korun prakticky vyrovnal rekordní úroveň z roku 2024. Významně k tomu napomohl i akviziční efekt, když již celý rok do výsledků přispíval distributor plynu GasNet. Ale jak jsem řekl, tyto výsledky se čekaly, byly tak již započítané v ceně akcie.
Dividendu společnost ČEZ očekává v rozmezí 31 a 42 korun na akcii, což znamená 17 až 23 miliard korun celkem. Jaké bude podle vás finální číslo?
Indikace letošní dividendy mě nepřekvapila. Kopíruje platnou dividendovou politiku. Stále očekávám, že ČEZ, stejně jako loni, zůstane u realizace horní hranice svého výplatního poměru. Předpokládám tedy, že management skupiny letos navrhne 42 korun na akcii.
Zisk EBITDA má v tomto roce klesnout na 103 až 108 miliard korun a čistý zisk by se mohl pohybovat v rozmezí 27 až 31 miliard. To je asi zklamaní, nebo jde jen o běžný konzervativní výhled?
Letošní výhled hospodaření je pod mými odhady 110 až 111 miliard korun na úrovni EBITDA, respektive 35 až 36 miliard korun na úrovni čistého zisku. Předpokládám, že i minimálně část trhu hodnotí výhled společnosti ČEZ negativně. Zaznamenal jsem, že část analytiků byla optimističtější než já.
Obdobně jako ČEZ jsem počítal s negativními faktory, jako jsou nižší prodejní ceny silové elektřiny, slabší výkonnost distribuce a nižší produkce z jádra. Dopad těchto vlivů však zřejmě ČEZ vidí ještě o něco silnější, nežli předpokládám, a navíc ČEZ indikuje pokles ziskovosti i v prodejním segmentu. Proto je z mého pohledu jeho predikce pod mojí prognózou.
Myslíte si, že krize na Blízkém východě povede k tomu, že zisk bude na konci roku ve skutečnosti vyšší než ten, který predikuje společnost ČEZ? Jen dodám, že ČEZ už prodal 87 procent elektřiny, kterou letos plánuje vyrobit.
Pohyby globálních cen komodit způsobené válkou ještě svou roli sehrát mohou. Svůj letošní výhled hospodaření zatím držím s tím, že si ho budu případně zpřesňovat v průběhu roku. ČEZ tradičně bývá začátkem roku opatrnější ve svých prognózách, dolní hranice výhledu z mého pohledu opravdu vyznívá poměrně pesimisticky. Horní hranice je naopak blíže mému očekávání. Fakt je ale ten, že aktuálně ČEZ svým výhledem nenaplňuje moje očekávání a zřejmě ani očekávání trhu.
Co bude klíčové pro letošní a další roky hospodaření ČEZ?
Klíčovým faktorem nadále zůstává, jakým směrem se budou vyvíjet tržní ceny elektřiny. Nově do toho vstupuje válka v Íránu, což je ale silně nepředvídatelný faktor. Odhlédneme-li od nepředvídatelného faktoru v podobě geopolitického napětí, trend prodejních cen silové elektřiny je nadále klesající. Pokles cen zatím vidím i pro rok 2027. Očekávám, že ČEZ bude prodávat pod úrovní sto eur za megawatthodinu.
Když odhlédneme od finančních výsledků a výhledů, čekáte, že v tomto roce dojde k restrukturalizaci ČEZ?
Vláda svůj záměr transformovat ČEZ neustále opakuje, takže se stále více přikláním k tomu, že k něčemu asi dojde. Z posledních vyjádření je patrné, že záměrem je zestátnit výrobní aktiva ČEZ, což by podle mého názoru naznačovalo dvě varianty. Buď dojde k procesu rozdělení společnosti na výrobu a distribuci a v rámci něj dojde k zestátnění výrobní části a zároveň k privatizaci distribuční části firmy. Anebo nejprve dojde k zestátnění celého podniku a poté vláda prodá buď část, nebo celou distribuci a vrátí ji na burzu.
Časový horizont si netroufám odhadnout. Bude to zřejmě delší proces, což ostatně naznačovali i vládní představitelé. Časové hledisko přitom může být pro část investorů zásadním a rizikovým faktorem.
Jak to vidíte vy?
Do toho se pouštět příliš nechci. Asi lze předpokládat jen to, že restrukturalizace společnosti ČEZ letos dokončena nejspíš nebude.
Patříte k nejpesimističtějším analytikům, kteří pokrývají akciový titul ČEZ. Budete cílovou cenu 1044 korun na akcii přehodnocovat?
Dnes stanovený letošní výhled hospodaření jen koresponduje s mým konzervativním náhledem na fundament společnosti, respektive na akcie ČEZ. Jen potvrzuje zřetelně klesající trend hospodaření společnosti. Zatím tedy nemám důvod cílovou cenu jakkoliv měnit.