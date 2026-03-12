Méně porad, více vizí. Zakladatel Footshopu Peter Hajdůček se překvapivě vzdává pozice ředitele
- Zakladatel české firmy Footshop překvapivě opouští křeslo výkonného ředitele, aby se mohl naplno věnovat strategickému směřování společnosti.
- Přestože firma hlásí rekordní tržby a pokroky v zahraniční expanzi, její akcie se na pražské burze za půl roku propadly o více než pětinu.
- Jaké výsledky firma čeká letos?
Česká streetwearová společnost Footshop, která každoročně dvouciferně roste a pro loňský rok očekává tržby 1,9 miliardy korun, je na rozcestí. Zakladatel společnosti, Peter Hajduček, přenechá roli výkonného ředitele Aleši Pitrovi, dosavadnímu řediteli komerčního oddělení, a sám chce zůstat stratégem a vizionářem společnosti. Ponechá si také pozici předsedy představenstva.
Footshop podle Hajdučka vyrostl do takového stádia, že je stabilní, má schopný management a řízení celé skupiny se mu stalo rutinou. „Vzhledem k tomu, že už ve vedení firmy působím 15 let a vždy mě bavila ta kreativní část práce, rozhodl jsem se každodenní řízení předat současnému vedení, které má moji maximální důvěru,“ sdělil e15.
Méně porad, více vizí
„Aleš Pitro za poslední roky prokázal schopnost řídit výkon firmy v náročném prostředí a plně se soustředit na výsledky. Je to přirozený krok ve vývoji firmy i managementu a reakce na růst společnosti. Jsem rád, že můžeme tuto změnu realizovat interně a s plnou podporou týmu,“ dodal s tím, že jeho novou rolí nyní bude přicházet s novými myšlenkami, ať už z pohledu samotného obchodu, nebo i technologické adaptace.
„Zároveň mám v plánu navštěvovat jednotlivé pobočky, být na místě třeba měsíc a pomoci se strategickou iniciativou, což v případě každodenního řízení nejde,“ dodal.
Společnost ve středu oznámila předběžné výsledky za loňský rok. Tržby jí vzrostly o třetinu na 1,9 miliardy korun, přičemž provozní zisk EBITDA dosáhl 147 milionů korun, meziročně o 23 procent více. V tomto roce se mají tržby vyšplhat na úroveň 2,2 až 2,4 miliardy korun a zisk EBITDA až na 180 milionů.
„Dvouciferný růst ve všech klíčových parametrech považuji za silný výsledek. Zároveň pokračujeme v budování základů pro další růst: Podepsali jsme nájemní smlouvu na novou prodejnu v Paříži, úspěšně jsme spustili robotický sklad v Praze a představili značku Footshop novému publiku prostřednictvím spolupací, například s AC Sparta Praha nebo japonskou značkou BAPE. Dále posilujeme tým o nové talenty a investujeme do technologií a umělé inteligence,“ řekl.
Společnost má nyní šest kamenných prodejen ve střední a východní Evropě, konkrétně v Praze, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti a Varšavě. Brzy přibude obchod v Paříži a v hledáčku jsou města jako Marseille nebo Lyon. Dalšími metropolemi, kam skupina míří svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény.
Společnost Footshop založil v roce 2012 Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek Adidas, Nike, Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta a od předloňského srpna jsou akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Standard Start pražské burzy. Ty se dnes prodávají za 90 korun, o deset korun levněji než při vstupu na burzu. Nejvýše se cena dostala loni v květnu, kdy dosahovala 126 korun.