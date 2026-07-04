V Polsku nás na rozdíl od Česka chtějí. Miliardář Bouška vzdal v tuzemsku stavbu na zelené louce
- Podle majitele Vafo Group Pavla Boušky Češi utrácejí za zdraví svých mazlíčků stále více peněz.
- Miliardář v rozhovoru pro FLOW vysvětluje, proč Vafo Group rozšiřuje výrobu v Polsku a proč české podnikatelské prostředí zaostává.
- Popisuje také svůj přechod z exekutivy ke strategickému řízení firmy a plány na nástupnictví.
V Evropě se mění tradiční domácí zvíře. Velikost psů se zmenšuje a narůstá obliba koček. „Lidé mají daleko větší zájem o zdraví svých domácích mazlíčků. Humanizují je a starají se o ně stejně jako sami o sebe. I proto se chceme u domácích mazlíčků postarat nejen o zdraví, ale i o jejich pohodu,“ tvrdí Pavel Bouška, majitel skupiny Vafo Group, která vyrábí známá krmiva Brit a jejíž obrat se loni přiblížil k hranici 700 milionů eur.
Vafo Group vyváží své produkty do devadesáti zemí světa. Skupina za svůj poslední obrovský úspěch považuje vstup na korejský trh. „Tradičně jsme úspěšní v jihovýchodní Asii. V Malajsii patříme mezi lídry trhu,“ říká Bouška ve FLOW.
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Česko brzdí neochota úřadů
Silnou pozici má Vafo Group z Evropy v Polsku. „Máme tam vlastní výrobu, budeme tam otvírat další továrnu a ve strategických plánech pro další budování výrobních kapacit je Polsko nejvážnějším favoritem,“ říká. Továrna za 15 milionů eur by měla být v provozu zhruba za rok a půl. Jednání v sousední zemi je pro něj prý mnohem příjemnější než v tuzemsku. „Neumím si představit, že bych s českými úřady dojednával stavbu na zelené louce,“ přiznává s tím, že se v Polsku cítí vítaný a to je pro něj jedním z hlavních benefitů. „Máme nevýkonnou a pomalou státní správu. Prvotní reakce je neochota. To v Polsku ani ve Finsku není,“ upřesňuje.
Čtyřhodinová pracovní doba
Pavel Bouška, který letos oslavil padesátiny, už firmu neřídí z pozice manažera, který v kanceláři tráví 14 hodin denně. „Moje pracovní tempo se s tím před deseti lety nedá srovnat. Exekutivu jsem předal profesionálnímu managementu a sám se věnuji pouze strategickému růstu a akvizicím,“ přiznává.
Zároveň ale upozorňuje, že méně hodin v práci neznamená méně stresu. „Někdy je daleko těžší pracovat čtyři hodiny denně, ale řešit ta nejtěžší rozhodnutí, držet vizi a nemít výmluvu, že jste zahlcení operativou.“
Skupinu Vafo sice vnímá jako rodinnou firmu a rád by jednou předal vlastnictví svým třem dětem, automatické manažerské židle pro ně ale nechystá. „Můj nejstarší syn zrovna nastoupil na vysokou školu. Přál bych si, aby si nejdřív prošli zkušeností v menších firmách nebo startupech. Nastoupit s naším jménem rovnou do čela kolosu s 1500 lidmi a mezinárodním managementem, to bych jim jako otec úplně nepřál,“ říká.
Jak se daří jeho druhé byznysové noze, pod niž spadají značky Country Life či Econea? Jak funguje analýza psího trusu, kterou chce spustit v Česku? I tato témata jsme probrali v rozhovoru pro pořad FLOW. Podívejte se na video v textu.