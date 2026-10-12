Velké spojení prodejců nábytku v Česku narazilo. Brusel se obává zdražování
- Evropská komise zahájila hloubkové šetření převzetí německé skupiny Porta rakouským nábytkářským řetězcem XXXLutz. Oznámila to v pondělní tiskové zprávě.
- XXXLutz by akvizicí ovládl 140 poboček německé skupiny v Německu, České republice a na Slovensku.
- EK má obavy, že transakce může omezit konkurenci, což by mohlo vést k vyšším cenám a menšímu výběru pro zákazníky v těchto třech zemích. V Česku Porta provozuje 14 prodejen pod značkou Asko.
EK na společném unijním trhu mimo jiné plní i roli antimonopolního úřadu. Hloubkové šetření zahajuje, když předběžné posouzení vyvolá obavy z možnosti, že by spojení narušilo hospodářskou soutěž.
Obě společnosti patří k největším prodejcům nábytku na těchto trzích. Spojením by se více než 140 obchodů značek Porta, Boss a Asko začlenilo do sítě čítající nyní přes 1800 prodejen značek XXXLutz, Mömax, Roller či Möbelix. Komise upozorňuje, že obě skupiny často soupeří o zákazníky ve stejných oblastech, přičemž jejich postavení je zvlášť silné na německém diskontním nábytkářském trhu.
Šetření se zaměří také na nákup nábytku od dodavatelů v Německu, Česku, na Slovensku a v Polsku. Podle komise má XXXLutz díky nákupnímu sdružení GIGA International značnou kupní sílu. Zapojení značek Porta by mohlo zvýšit závislost dodavatelů na spojené skupině a znevýhodnit konkurenční prodejce.
Komise musí rozhodnout do 90 dnů
Komise rozhodně do 25. února 2027, přičemžahájení šetření nepředjímá výsledek, zdůraznila unijní exekutiva. Samostatně EK prověřuje ještě podezření, že firmy mohly přikročit k realizaci spojení ještě před formálním oznámením. Návrh akvizice jí firmy oznámily 7. září letošního roku.
Na transakci se společnosti dohodly na začátku roku 2025. Její hodnotu tehdy neuvedly. Pracovní smlouvy 6000 zaměstnanců společnosti Porta zůstanou beze změny a v současné době se nepředpokládá žádné propouštění, sdělil následně mluvčí XXXLutz agentuře DPA. Podle XXXLutz skupina čelí ostré konkurenci internetových obchodů. Přesto věří, že mají kamenné prodejny v prodeji nábytku své místo.
Skupina XXXLutz, do níž patří také společnosti Mömax a Poco, je jedním z největších světových prodejců nábytku s více než 370 prodejnami a 27.100 zaměstnanci ve 14 zemích. Roční obrat činí zhruba šest miliard eur (více než 146 miliard Kč). XXXLutz také v roce 2023 převzal internetového prodejce nábytku Home24.