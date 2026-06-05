Z Česka se stává světové centrum výroby technologií pro AI. Další velký hráč míří do Pardubic
- Francouzský výrobce superpočítačů začne v Česku vyrábět nejmodernější systémy pro potřeby umělé inteligence.
- Země upevňuje roli světového centra produkce klíčového hardwaru a k rozsáhlé výrobě v Kutné Hoře se nyní přidají Pardubice.
- Miliardová investice má Evropě zajistit technologickou nezávislost v oboru, o který se zajímal také Daniel Křetínský.
Z České republiky se postupně stává jedno ze světových center pro výrobu serverů určených do datových center pohánějících umělou inteligenci. Americká Hewlett Packard Enterprise (HPE) v Kutné Hoře vyrábí tyto systémy pro velkou část světa a produkci se chystá výrazně navýšit.
Tchajwanské podniky Wistron a Inventec z Brna produkují servery pro Metu, Microsoft nebo Amazon. Teď se zapojí také Pardubice, kde bude vyrábět významný dodavatel z Francie. Chystá se mimo jiné na výrobu serverů postavených na nadcházející generaci čipů Nvidia.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se