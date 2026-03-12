Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
- Čistý zisk německého výrobce luxusních vozů BMW v loňském roce klesl o tři procenta na 7,45 miliardy eur (182 miliard korun).
- Automobilku loni trápila americká cla a tvrdá konkurence v Číně.
- Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes společnost zveřejnila.
Pokles zisku BMW však byl mnohem nižší než propad konkurenčních automobilek Mercedes-Benz a Volkswagen. Výnosy se snížily o 6,3 procenta na 133,45 miliardy eur. Z toho ve výrobě aut klesly o 5,9 procenta.
„V uplynulých letech jsme přijali správné strategické pozice," řekl generální ředitel BMW Oliver Zipse. „Dnes z toho těžíme, v náročném prostředí nemusí měnit směr, ale můžeme udržet kurz," dodal.
BMW zaujala flexibilnější přístup k elektromobilům než někteří konkurenti, a brzy se rozhodla ponechat svým zákazníkům i možnost výběru vozů s benzinovým a naftovým motorem. Zatímco společnosti od Porsche po Ford a Stellantis zaznamenaly po částečném odklonu od elektromobilů ztrátu v řádu miliard, BMW se tomu zatím vyhnula. Zároveň zaznamenala růst prodeje elektromobilů.
EU nedávno zmírnila plánovaný zákaz prodeje nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035. Zipse ale uvedl, že pravidla jsou stále příliš přísná a složitá a ve skutečnosti, při detailním prozkoumání, brzdí otevřenost technologií. Je také podle něj nebezpečné nutit firmy vyrábět auta, která se možná ani neprodají. „Pokud bude tento předpis zaveden a bude se uplatňovat na trhu, odvětví se zmenší. Myslím si, že je to nebezpečná cesta," uvedl.
Letošní rok bude znovu ovlivňovat cla
BMW varovala, že letos budou výsledky i dále ovlivňovat cla a intenzivní konkurence v Číně. Letos tak čeká mírný pokles zisku před zdaněním. Celkové náklady na cla loni činily zhruba 1,75 miliardy eur.
BMW má závod v Jižní Karolíně. Díky tomu je v lepší pozici než automobilky jako Audi nebo Porsche. Musí ale stále platit cla na některé dovozy do USA, včetně automobilových dílů pocházejících ze zemí mimo Severní Ameriku. Je však také největším vývozcem aut ze Spojených států.
BMW rovněž zasáhla cla uvalená v roce 2024 Evropskou unií na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně. Z vozů BMW se cla dotkla elektrických vozů Mini.
Objem prodeje automobilky v Číně je nyní nejnižší od roku 2017. Loni v říjnu proto společnost snížila svůj výhled zisku a varovala před nižším prodejem v Číně, než se čeká. Nyní dodala, že situace v zemi by se mohla začít zlepšovat a předpovídá v nadcházejícím roce stabilní prodej v této zemi místo dalšího poklesu.