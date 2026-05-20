Zisk skupiny PPF klesl na 16,8 miliardy korun. Důvodem je předloňský rekordní prodej telekomunikací
Skupina PPF vykázala loni čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent. Provozní výnosy PPF stouply loni meziročně o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu 818 miliard korun. PPF to dnes oznámila v tiskové zprávě. Aktiva skupiny se meziročně zvýšila o dvě procenta na 1,035 bilionu korun.
Tyto výsledky potvrzují podle generální ředitelky ve sdílené funkci a finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové silnou provozní výkonnost podnikatelských aktivit skupiny v jejích hlavních odvětvích. „Hlavní podnikatelské vertikály skupiny mají schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow. Významným momentem loňského roku bylo také dokončení dohody s Petrem Kellnerem mladším, po kterém se Renáta Kellnerová s dcerami staly stoprocentními akcionářkami PPF Group,“ uvedla.
„Loňský rok jasně ukázal sílu modelu, na kterém je PPF postavena. Schopnost efektivně spolupracovat napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod PPF,“ dodal generální ředitel ve sdílené funkci a investiční ředitel skupiny Didier Stoessel.
Meziroční pokles čistého zisku PPF ovlivnila vysoká srovnávací základna roku 2024, která zahrnovala jednorázový výnos z transakce v oblasti telekomunikací při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company (e&). Zisk za rok 2024 byl v historii skupiny rekordní a dosáhl tehdy 80,6 miliardy korun.
Významné transakce
Loni dokončila PPF několik významných transakcí podporujících další rozvoj telekomunikačních a realitních vertikál. e& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a dále posilovala své postavení prostřednictvím akvizic SBB v Srbsku a UPC na Slovensku. PPF Real Estate Holding rozšiřoval své aktivity na západních trzích včetně developerského projektu Gasworx na Floridě a vstupu do prémiového segmentu hotelnictví v Praze. Úspěšná transformace i aktivní obchodní politika přinesla loni pozitivní finanční výsledky strojírenské Škoda Group, uvedla PPF.
V roce 2025 dokončila PPF prodej aktiv Home Creditu v Indii a Kazachstánu a současně pokračovala v rozvoji bankovních a finančních služeb v Evropě. PPF banka i Air Bank přispěly k posílení synergií uvnitř skupiny PPF při spolupráci na tvorbě a distribuci investičních instrumentů.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, strojírenství a biotechnologií. Skupina zaměstnává celosvětově 37.000 lidí.