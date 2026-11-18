Která generace Čechů dluží nejvíce? Nová data ukazují výrazné rozdíly
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Dluhy Čechů meziročně vzrostly o 16 procent a dosáhly 4,53 bilionu korun.
Zadlužení na spotřebu roste rekordním tempem, přibývá také nesplácených úvěrů.
Největší podíl dluhů na bydlení připadá na lidi ve věku 35 až 44 let.
Zadlužení obyvatel ČR za tři čtvrtletí 2026 vzrostlo meziročně o 16 procent na 4,53 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o pět procent na 35,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau.
Objem dluhu na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, meziročně vzrostl o 16,7 procenta na 3,79 bilionu korun. Objem dluhu na spotřebu ke konci září dosáhl 741,4 miliardy korun. Meziročně se zvýšil o 14,3 procenta, což byl rekordní meziroční růst.
Počet klientů s dluhem na bydlení dosáhl na konci třetího čtvrtletí 1 044 882. Meziročně se sice zvýšil o 4 794, více než polovina tohoto přírůstku však připadla na poslední čtvrtletí loňského roku.
„Růst objemu dluhu na bydlení, který vedle jistiny zahrnuje i úroky a příslušenství, letos ovlivňuje i vývoj úrokových sazeb a končící fixace hypoték z let, kdy byly sazby výrazně nižší. Při refixaci s vyšším úrokem banka přepočte celou zbývající hodnotu dluhu, který se tím zvýší. Zatímco ve druhém čtvrtletí objem nově sjednaných úvěrů dosáhl 308 miliard korun a mezikvartálně vzrostl o více než čtvrtinu, za období od července do září klesl na zhruba 209 miliard korun. To je pokles téměř o třetinu proti předchozímu čtvrtletí,“ uvedla ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.
Češi si stále více půjčují na spotřebu
U krátkodobých úvěrů byl nárůst počtu klientů výraznější než u úvěrů na bydlení. Ke konci třetího čtvrtletí se počet klientů s úvěrem na spotřebu meziročně zvýšil o 64 227. Podobně jako u dluhu na bydlení připadla významná část tohoto přírůstku na poslední čtvrtletí roku 2025. Od začátku letošního roku do konce září se jejich počet zvýšil o 34 tisíc.
Tempo růstu dluhu na spotřebu bylo téměř dvojnásobné proti stejnému období loňského roku. Podobně jako u dluhu na bydlení překonal už přírůstek za první tři čtvrtletí letošního roku nárůst za celý rok 2025. Dosáhl 65,6 miliardy korun a byl zhruba o 11 procent vyšší.
Nejvíce dluží lidé mezi 35 a 44 lety
„Přibývá klientů, kteří současně splácejí úvěry na bydlení i na spotřebu. Meziročně se jejich počet zvýšil o 9 000, od začátku letošního roku o 4 700. U úvěrů na spotřebu evidujeme téměř 4,28 milionu smluv, o 157 tisíc více než před rokem. Počet smluv přitom roste rychleji než počet klientů, a mírně se tak zvyšuje i průměrný počet smluv na jednoho klienta,“ upozornil ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.
Nejvyšší podíl dluhu na bydlení připadá na lidi ve věku 35 až 44 let, jde o více než dvě pětiny celkového objemu. Meziročně se jejich dluh zvýšil o 19 procent, tedy rychleji než byl průměr za celou ČR. Ve stejné věkové skupině zároveň rostl nejrychleji ze všech věkových kategorií také dluh na spotřebu. Meziročně se zvýšil o 18 procent. Objem nespláceného dluhu na spotřebu u těchto klientů přitom vzrostl o desetinu. Objem dlouhodobého dluhu se meziročně nejrychleji zvýšil u nejmladší věkové kategorie, ve které je podíl klientů s ohroženým dluhem na počtu klientů s dluhem nejvyšší.