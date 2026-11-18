Začne v prosinci mrznout? Konec listopadu bude nadprůměrně teplý, pak přijde zlom
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- Zbytek listopadu přinese do Česka mírné oteplení s lehce nadprůměrnými teplotami, které se udrží až do konce měsíce.
- S příchodem prosince se teploty vrátí k dlouhodobému průměru a noční minima začnou klesat pod bod mrazu.
- Po vydatnějších srážkách v polovině listopadu bude deště postupně ubývat a druhý prosincový týden by měl být sušší než obvykle.
Druhá polovina listopadu přinese do Česka mírné oteplení, kdy se denní maxima udrží kolem sedmi až osmi stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro období od 16. listopadu do 13. prosince. S příchodem prosince by se teploty měly vrátit k dlouhodobému průměru, noční minima klesnou pod bod mrazu a srážek bude postupně ubývat.
Zatímco od konce druhé říjnové dekády až do poloviny listopadu se průměrné týdenní teploty držely převážně kolem dlouhodobého normálu, nyní rtuť teploměru zamíří vzhůru.
„Během aktuálního týdne se postupně začne oteplovat a lehce nadprůměrné teploty nás budou doprovázet až do konce listopadu. V prvních dvou týdnech v prosinci se teploty už dostanou na hodnoty odpovídající dlouhodobému průměru,“ uvádějí meteorologové ve své prognóze.
Vývoj teplot po týdnech: Od osmi stupňů k nočním mrazům
Rozpětí průměrných denních maxim a nočních minim:
16. až 22. listopadu: Průměrná denní maxima se budou pohybovat kolem 7 až 8 °C, noční minima zůstanou nad nulou (kolem 2 až 3 °C).
23. až 29. listopadu: Denní teploty mírně klesnou k průměrným 6 °C, v noci už se teploty budou pohybovat těsně nad bodem mrazu (kolem 1 °C).
30. listopadu až 6. prosince: Přelom měsíce přinese citelnější ochlazení – průměrná denní maxima klesnou pod 4 °C a průměrná noční minima se dostanou pod nulu (kolem −1 °C).
7. až 13. prosince: Podobný zimní ráz s denními maximy kolem 3,5 °C a průměrnými nočními teplotami pod bodem mrazu by měl vydržet i ve druhém prosincovém týdnu.
Nejprve vydatné srážky, v prosinci sušší počasí
Proměnlivý charakter z posledních týdnů si zachovají také srážky. Aktuální týden do 22. listopadu přinese s 80procentní pravděpodobností nadprůměrné množství srážek (průměrný úhrn se odhaduje kolem 15 milimetrů).
V následujících týdnech se ale situace uklidní a srážek ubyde:
Konec listopadu a začátek prosince: V týdnech od 23. listopadu do 6. prosince se srážkové úhrny se 70procentní pravděpodobností vrátí zpět k dlouhodobému normálu.
Týden od 7. do 13. prosince: Závěr sledovaného období by měl být s 50procentní pravděpodobností naopak sušší, než je v tomto ročním období běžné.
Historické srovnání a metodika
Dlouhodobá průměrná teplota pro období od poloviny listopadu do poloviny prosince činí v Česku 1,3 °C (interval průměrných hodnot za roky 1991–2020 je 0,5 až 2,6 °C). Historicky nejchladněji bylo v tomto období v roce 1933, kdy průměrná teplota klesla na −4,5 °C. Naopak nejteplejší byl rok 2006 s průměrem 5,6 °C.
Průměrný srážkový úhrn za tyto čtyři týdny dosahuje 36 milimetrů. Extrémně sucho bylo v roce 1953 (spadly jen 4 milimetry), zatímco rekordně deštivo bylo v roce 1974 s úhrnem 92 milimetrů.
Měsíční výhled počasí zveřejňuje ČHMÚ každé pondělí odpoledne. Nejde o klasickou denní předpověď pro konkrétní regiony, ale o pravděpodobnostní odhad celkového trendu pro území celé České republiky, který kombinuje numerické modely se statistickými daty měřenými od roku 1912.