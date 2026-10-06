Benzin můžete zdražit, rozhodl resort Schillerové. Pumpaře ale vyzval, aby se drželi pod limity
- Nejvyšší ceny benzinu a nafty se dál sbližují.
- Ve středu bude maximální cena benzinu těsně nad 46 korunami, u nafty na téměř 48 korunách.
- Většina čerpacích stanic využívá téměř maximální povolené ceny.
Maximální prodejní cena benzinu se pro středu zvýší o deset haléřů na 46,07 koruny za litr. Nejvyšší cena nafty naopak klesne o 41 haléřů na 47,97 koruny za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí.
Ministerstvo současně vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den, opatření má platit do konce října. Na dodržování maximálních cen dohlíží Specializovaný finanční úřad.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva.
Ropu zdražily údery na Írán
Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
K regulaci cen paliv vláda přistoupila i letos na jaře, využívala při tom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. Kvůli složité situaci v průlivu zdražila ropa na světových trzích, což se promítlo i do cen paliv.