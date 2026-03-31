Česká ekonomika loni šlápla na plyn. HDP vzrostl o 2,6 procenta, nejvíce za tři roky
- Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, což je nejrychlejší tempo od roku 2022.
- Spotřeba domácností se zvýšila o tři procenta, lidé ale stále udržují vysokou míru úspor.
- Zahraniční vlastníci firem loni na dividendách vyvedli z Česka rekordních 340 miliard korun.
Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Potvrdil tím svůj předchozí odhad zveřejněný na začátku března. Úřad nyní mírně zlepšil odhad vývoje za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl meziročně o 2,7 procenta. Předchozí odhad uváděl růst o 2,6 procenta.
Růst české ekonomiky byl loni nejvyšší od roku 2022. Oproti roku 2024 tempo růstu HDP loni zrychlilo na více než dvojnásobek, předloni totiž ekonomika posílila o 1,1 procenta. HDP roste pět let v řadě, klesl naposledy v roce 2020.
Letos podle aktuálního odhadu rostla ekonomika v každém čtvrtletí meziročně o více než dvě procenta. Nejmenší růst byl v prvním čtvrtletí s 2,4 procenta a nejvyšší ve třetím kvartále, a to 2,8 procenta.
Mezičtvrtletní nárůst HDP činil v posledním kvartále loňského roku 0,7 procenta. Jedná se také o zlepšení oproti předchozímu odhadu, který uváděl růst o 0,6 procenta.
„Vývoj v posledním čtvrtletí loňského roku potvrdil dobrá čísla za celý rok 2025, tempo růstu české ekonomiky tak lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. Zejména to podle něj platí v kontextu vývoje silných evropských ekonomik v čele s německou.
Nadprůměrná míra úspor domácností
Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2025 stoupl o 1,1 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o tři procenta. Míra úspor naopak klesla proti roku 2024 o 1,2 procentního bodu na 19,1 procenta.
„Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Znamená to, že ta část obyvatel, která má finanční možnosti, si do rezerv odkládá stále větší část příjmů, než bylo obvyklé před covidem,“ uvedl analytik Banky Creditas Petr Dufek.
Míra zisku nefinančních podniků v roce 2025 dosáhla 43 procent, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než před rokem. Míra zisku v Česku však zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 procent. Míra investic firem se proti roku 2024 snížila o jeden procentní bod na 26,6 procenta.
„Zisky zahraničních vlastníků korporací vloni dosáhly sedm procent HDP. Ve formě dividend si rozdělili téměř 340 miliard korun a reinvestováno bylo více než 262 miliard,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Analytička Komerční banky Jana Steckerová pro letošní i příští rok odhaduje růst ekonomiky na 2,7 procenta. Výhled ekonomiky nyní podle ní ovlivní délka trvání konfliktu na Blízkém východě. Jeho dopad do HDP je však výrazně nižší než dopad do inflace. Permanentní zdražení ropy o deset procent má za následek snížení celoroční dynamiky HDP o 0,1 až 0,2 procentního bodu v následujících letech s kumulativní ztrátou v rozsahu asi 0,6 bodu, dodala.