Švýcaři hlasují o omezení migrace, v sázce je i český export za desítky miliard
Švýcarské referendum o stropu 10 milionů obyvatel hrozí spuštěním „gilotinové doložky“, která by okamžitě zlikvidovala klíčové obchodní dohody s EU.
- Pro Česko je v sázce roční export za 80 miliard korun a osud špičkových švýcarských výzkumných center na jeho území.
- Zatímco tamní byznys bije na poplach před kolapsem trhu práce, květnové průzkumy věští s 45 procenty pro zavedení stropu dramaticky těsný výsledek.
Švýcaři se v referendu rozhodují, zda počet obyvatel své země zastropovat na deseti milionech obyvatel. Co zní na první poslech jako pokus o prosté sociální inženýrství, je ve skutečnosti nápad pravicově populistické strany SVP, která tím chce omezit migraci. Tento krok ale může vést k roztrhání vazeb s EU včetně těch obchodních, což pro Česko může mít neblahé ekonomické následky. Švýcarsko je pro něj jednou z nejdůležitějších exportních destinací mimo Evropskou unii a konkuruje zemím, jako jsou Turecko nebo Čína.
Česko každý rok do Švýcarska vyveze zboží v hodnotě kolem 80 miliard korun. Ať už jde o IT, chemický či automobilový průmysl, producenti by se měli mít na pozoru. Výsledek referenda se nedá dopředu odhadnout, pro přijetí kvóty na obyvatele (s výhledem do roku 2050) bylo podle květnových průzkumů „jen“ kolem 45 procent obyvatel.
„Pokud by referendum prošlo, Švýcarsko by pravděpodobně začalo více regulovat migraci a pracovní povolení. To by znamenalo zpřísnění podmínek pro zaměstnávání lidí z EU a firmy by mohly mít větší problém získávat zahraniční pracovní sílu,“ říká Petra Savino, zakladatelka S1 Solutions, která pomáhá českým a slovenským firmám prorazit na švýcarském trhu.
„Evropa není ochotna jednotně a nekompromisně hájit vnější hranici. Azylová centra mají být před touto hranicí, ne uvnitř. Dokud to Evropa neudělá, budeme postupně svědky zavírání hranic a nakonec rozpadu schengenského prostoru,“ komentoval situaci expremiér Mirek Topolánek.
Vypovídání dohod je na spadnutí
Nejde zdaleka jen o migraci. Při bezprostřední hrozbě překročení limitu iniciativa vládě přímo nařizuje vypovězení Dohody o volném pohybu osob (FZA) s Evropskou unií. To by automaticky aktivovalo takzvanou „gilotinovou doložku“. Ta ukládá, že pokud dojde k vypovězení nebo zániku jedné klíčové smlouvy, automaticky zanikají i všechny ostatní s ní spojené. Výsledkem by byl kolaps celého balíku klíčových bilaterálních smluv, na kterých stojí přístup Švýcarska na evropský trh.
Tento scénář není daleko. Hlavní ekonom svazu Economiesuisse (hlavní zastřešující svaz švýcarského hospodářství) Rudolf Minsch upozornil, že opatření, jako je omezení slučování rodin, by se musela aktivovat už při dosažení 9,5 milionu obyvatel, což nastane pravděpodobně již kolem roku 2031.
V první fázi by bylo omezení migrace problémem pro švýcarský byznys. Zaměstnavatelé varují před kolapsem personálu v kritických odvětvích, jako jsou zdravotnictví, sociální péče, stavebnictví či doprava. Mario Irminger, šéf maloobchodního gigantu Migros a zástupce oborového svazu IG Detailhandel (sdružujícího řetězce Coop, Migros či Denner), veřejně prohlásil, že iniciativa je z pohledu obchodu zcela chybná a její odmítnutí podporují všechny relevantní podnikatelské svazy.
Oproti tomu vládní SVP argumentuje tím, že současná populace Švýcarska již nyní přesahuje 9,1 milionu obyvatel. Za posledních deset let rostl počet obyvatel pětkrát rychleji, než je průměr okolních států EU. Hlavním důvodem je pracovní migrace právě z okolních států, především z Německa, Itálie či Francie.
Případné zpřetrhání vazeb s EU by mělo dopad nejen na český vývoz do Švýcarska, ale i na fungování švýcarských firem v Česku. Země je sedmým nejvýznamnějším zahraničním investorem v České republice, působí zde zhruba 120 švýcarských firem. Klíčové je, že sem nepřesouvají jen montovny, ale i výzkumná a vývojová centra, například technologický gigant ABB v Brně a Trutnově nebo farmaceutická společnost Novartis v Praze.