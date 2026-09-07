Český zahraniční obchod se letos poprvé propadl do minusu. Schodek narostl na 8,5 miliardy
- Český zahraniční obchod skončil v červenci poprvé letos ve schodku, a to 8,5 miliardy korun.
- Bilanci stáhl hlavně vyšší dovoz elektroniky, ropy a zemního plynu.
- Za prvních sedm měsíců zůstává obchod v přebytku 94 miliard, meziročně je ale výrazně nižší.
Zahraniční obchod ČR skončil v červenci schodkem 8,5 miliardy korun, meziročně byl o pět miliard korun vyšší. Negativní vliv mělo mimo jiné prohloubení deficitu obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a také s ropou a zemním plynem. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy bilance zahraničního obchodu byla ve schodku. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Elektronika a energie stáhly bilanci do minusu
Meziročně vzrostl vývoz o 3,9 procenta na 390,2 miliardy korun a dovoz o 5,2 procenta na 398,7 miliardy korun. Letošní červenec měl o jeden pracovní den méně než loňský.
„Červenec byl již čtvrtý rok po sobě prvním měsícem, kdy se obchodní bilance dostala do záporných čísel. K letošnímu červencovému deficitu přispěla zejména meziročně vyšší hodnota dovozu počítačů, elektronických a optických přístrojů a také elektrických zařízení,“ řekla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.
Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se prohloubil o 6,7 miliardy korun, s ropou a zemním plynem o 3,7 miliardy korun. O 2,8 miliardy korun se rovněž zhoršila bilance u obchodu s elektrickými zařízeními.
Obchod s EU sílí, mimo Unii se deficit prohlubuje
Naopak příznivý vliv na celkový výsledek mělo zlepšení bilance obchodu s kovodělnými výrobky o čtyři miliardy korun, vyšší přebytek obchodu s elektřinou o 2,4 miliardy korun a motorovými vozidly o 1,7 miliardy korun.
Přebytek zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zvýšil o 13,4 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 18,2 miliardy korun.
Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 94 miliard korun, což představovalo meziroční pokles o 32,3 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,8 procenta a dovoz o 4,1 procenta.
ČSÚ také dnes zveřejnil zpřesnění dat za loňský rok. Podle konečných údajů loni přebytek zahraničního obchodu ČR meziročně klesl o 20,3 miliardy korun na 200,2 miliardy korun. Vývoz loni meziročně vzrostl o 2,3 procenta na 4771,2 miliardy korun a dovoz o 2,9 procenta na 4570,9 miliardy korun.