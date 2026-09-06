Nový zlatý důl pro Lidl a Albert. Jak vláda řeší rekordní schodek? Velký český pivovar mění šéfa
- Lidl i Albert našly nový zlatý důl. Řetězcům vydělává násobně víc než prodej potravin.
- Rekordní schodek chce vláda řešit i pomocí zdanění nemovitostí. Zaměří se na investiční byty.
- Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny.
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Lidl i Albert našly nový zlatý důl. Řetězcům vydělává násobně víc než prodej potravin
- Velké obchodní řetězce rozšiřují sortiment, na kterém mají mnohem vyšší marže než u základních potravin.
- Potenciál trhu odhalil především Lidl. Podobnou cestou se postupně ubírají i Albert, Billa a další hráči.
- Ze změny nejsou nadšené specializované prodejny, které tím čelí silnější konkurenci.
Rekordní schodek chce vláda řešit i pomocí zdanění nemovitostí. Zaměří se na investiční byty
- Vláda Andreje Babiše představila druhý nejhorší schodek v historii republiky.
- Do budoucna ho chce ministryně financí Alena Schillerová řešit i skrze zvyšování některých daní.
- Dotknout by se to mohlo i investičních bytů.
Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny
- Pivovary Staropramen mění ředitele.
- Chorvata Teo Ćendo střídá český expert na rychloobrátkové zboží.
- Staropramen platil za tržní dvojku, loni ho ale předstihl Heineken. Nový šéf má posílit postavení pivovaru v Česku.
Žádná recepce ani cizí lidé. Českem se šíří nový typ posiloven
- Bezobslužné a privátní posilovny v Česku rychle přibývají. Lákají klienty, kteří chtějí cvičit sami, bez front u strojů a bez pohledů ostatních.
- Provozovatelům sice odpadají náklady na recepci a část personálu, byznys ale není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát.
- Největší české sítě bezobslužných fitek už mají desítky poboček a chystají další expanzi.