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Nový zlatý důl pro Lidl a Albert. Jak vláda řeší rekordní schodek? Velký český pivovar mění šéfa

Co vám neuteklo

Co vám neuteklo Zdroj: e15

čer
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  • Lidl i Albert našly nový zlatý důl. Řetězcům vydělává násobně víc než prodej potravin.
  • Rekordní schodek chce vláda řešit i pomocí zdanění nemovitostí. Zaměří se na investiční byty.
  • Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny.

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Lidl i Albert našly nový zlatý důl. Řetězcům vydělává násobně víc než prodej potravin

  • Velké obchodní řetězce rozšiřují sortiment, na kterém mají mnohem vyšší marže než u základních potravin. 
  • Potenciál trhu odhalil především Lidl. Podobnou cestou se postupně ubírají i Albert, Billa a další hráči. 
  • Ze změny nejsou nadšené specializované prodejny, které tím čelí silnější konkurenci. 

Rekordní schodek chce vláda řešit i pomocí zdanění nemovitostí. Zaměří se na investiční byty

  • Vláda Andreje Babiše představila druhý nejhorší schodek v historii republiky. 
  • Do budoucna ho chce ministryně financí Alena Schillerová řešit i skrze zvyšování některých daní. 
  • Dotknout by se to mohlo i investičních bytů

Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny

  • Pivovary Staropramen mění ředitele. 
  • Chorvata Teo Ćendo střídá český expert na rychloobrátkové zboží. 
  • Staropramen platil za tržní dvojku, loni ho ale předstihl Heineken. Nový šéf má posílit postavení pivovaru v Česku. 

Žádná recepce ani cizí lidé. Českem se šíří nový typ posiloven

  • Bezobslužné a privátní posilovny v Česku rychle přibývají. Lákají klienty, kteří chtějí cvičit sami, bez front u strojů a bez pohledů ostatních. 
  • Provozovatelům sice odpadají náklady na recepci a část personálu, byznys ale není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. 
  • Největší české sítě bezobslužných fitek už mají desítky poboček a chystají další expanzi. 
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